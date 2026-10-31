Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη φέρνουν έντονα φαινόμενα από σήμερα - Κορύφωση της αστάθειας την Κυριακή σε όλη σχεδόν τη χώρα

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Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
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  • Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη φέρνουν έντονες βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
  • Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
  • Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας.
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Ριζική αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη φέρνει βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Από σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα πλήξει αρχικά τα δυτικά. Σταδιακά η αστάθεια θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σάββατο

Άστατος προβλέπεται ο καιρός το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα, με εναλλαγές νεφώσεων και βροχοπτώσεων.

Στη δυτική Ελλάδα και στο νότιο Αιγαίο αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη ένταση.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι και να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, ενώ βροχερός προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας, με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Κυριακή: Εντείνονται οι βροχές και οι καταιγίδες

Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς το νέο βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι εκτεταμένες, με μεγαλύτερη έμφαση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

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