Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τις ελβετικές Άλπεις δείχνει πώς μια κορυφογραμμή μπορεί να χωρίζει δύο εντελώς διαφορετικές καιρικές εικόνες

Ανθή Κουρεντζή

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις Ελβετικές Άλπεις, η οροσειρά Άλπσταϊν δημιουργεί έντονες καιρικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών ενός βουνού λόγω της ορογραφικής επίδρασης.
  • Η ορογραφική επίδραση προκαλεί σχηματισμό σύννεφων και βροχές στην προσήνεμη πλευρά, ενώ στην υπήνεμη πλευρά ο αέρας θερμαίνεται και παραμένει ξηρός.
  • Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε αντίθετες καιρικές συνθήκες σε πολύ μικρή απόσταση, όπως συννεφιά στη μία πλευρά και ηλιοφάνεια στην άλλη.
  • Η «σκιά βροχής» που δημιουργείται προκαλεί λιγότερες βροχοπτώσεις στις υπήνεμες περιοχές των βουνών.
  • Η ορογραφική επίδραση είναι συνηθισμένη σε πολλές οροσειρές παγκοσμίως και επηρεάζει το τοπικό κλίμα, τη βροχόπτωση και τη βλάστηση.
Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την οροσειρά Άλπσταϊν στις Ελβετικές Άλπεις αποκαλύπτει πώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να διαφέρουν θεαματικά στις δύο πλευρές ενός βουνού, εξαιτίας ενός φυσικού φαινομένου που ονομάζεται «ορογραφική επίδραση».

Ένα σπάνιο σε ομορφιά θέαμα, που αναδεικνύει τη δύναμη της φύσης και τον καθοριστικό ρόλο των βουνών στη διαμόρφωση του καιρού, καταγράφεται σε βίντεο από την οροσειρά Άλπσταϊν, στην Ελβετία.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές του ίδιου βουνού, με τις νεφώσεις και τις καιρικές συνθήκες να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων.

Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, ούτε οφείλεται σε κάποιο ασυνήθιστο μετεωρολογικό γεγονός. Πρόκειται για την ορογραφική επίδραση, μια φυσική διαδικασία κατά την οποία οι ορεινοί όγκοι επηρεάζουν την κίνηση των αέριων μαζών και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία νεφών και βροχοπτώσεων.

Πώς ένα βουνό μπορεί να χωρίζει δύο διαφορετικούς καιρούς

Όταν μια υγρή αέρια μάζα συναντά ένα βουνό, αναγκάζεται να κινηθεί προς τα πάνω για να ξεπεράσει το φυσικό εμπόδιο.

Καθώς ο αέρας ανεβαίνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ψύχεται. Εφόσον περιέχει αρκετή υγρασία, οι υδρατμοί αρχίζουν να συμπυκνώνονται, σχηματίζοντας σύννεφα και, υπό κατάλληλες συνθήκες, προκαλώντας βροχόπτωση ή χιονόπτωση.

Αυτό συμβαίνει κυρίως στην προσήνεμη πλευρά του βουνού, δηλαδή εκείνη που δέχεται πρώτη τους ανέμους.

Στην αντίθετη, υπήνεμη πλευρά, ο αέρας αρχίζει να κατεβαίνει, να θερμαίνεται και να γίνεται σχετικά ξηρότερος. Έτσι, τα σύννεφα συχνά διαλύονται και οι καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα: η μία πλευρά ενός βουνού μπορεί να είναι σκεπασμένη από πυκνή συννεφιά, ενώ στην άλλη να επικρατεί ηλιοφάνεια.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται και με τη λεγόμενη «σκιά βροχής», κατά την οποία οι υπήνεμες περιοχές δέχονται λιγότερες βροχοπτώσεις από τις προσήνεμες.

Το εντυπωσιακό τοπίο των Ελβετικών Άλπεων

Η οροσειρά Άλπσταϊν βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελβετία και αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αλπικού τοπίου.

Οι απόκρημνες κορυφές, οι στενές κορυφογραμμές και οι έντονες υψομετρικές διαφορές δημιουργούν συνθήκες στις οποίες η επίδραση του ανάγλυφου στον καιρό γίνεται ιδιαίτερα αισθητή.

Η περιοχή είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές της, αλλά και για τις απότομες μεταβολές των καιρικών συνθηκών, οι οποίες μπορούν να αιφνιδιάσουν ακόμη και έμπειρους ορειβάτες.

Το βίντεο από το Άλπσταϊν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η γεωγραφία μπορεί να καθορίσει τον καιρό, δημιουργώντας δύο διαφορετικές εικόνες στην ίδια ορεινή περιοχή.

Η ορογραφική επίδραση δεν παρατηρείται μόνο στις Άλπεις, αλλά και σε πολλές άλλες οροσειρές του πλανήτη, επηρεάζοντας τις βροχοπτώσεις, τη βλάστηση και το τοπικό κλίμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους - Της είπε ότι ήταν προφήτης και ήθελε να την σώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Εξαφανίστηκε 14χρονο κορίτσι - Συναγερμός από το «Χαμόγελο του παιδιού»

20:03LIFESTYLE

ALPHA: Ετοιμάζουν νέα σειρά με δυνατή ιστορία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

19:42WHAT THE FACT

Viral οδηγός λεωφορείου που εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη γάτα του στο πλευρό του - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph - Ιράν: Σχέδιο παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ