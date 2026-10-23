Ελ Νίνιο: Το «φαινόμενο της μπαλαρίνας» και τι φέρνει στον πλανήτη μας

Η επιτάχυνση της περιστροφής με τη Λα Νίνια και τα ευρήματα της NASA

Δημήτρης Δρίζος

Ελ Νίνιο: Το «φαινόμενο της μπαλαρίνας» και τι φέρνει στον πλανήτη μας
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  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αυξάνει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στον Ειρηνικό και επιβραδύνει ελαφρώς την περιστροφή της Γης, μεγαλώνοντας τις ημέρες κατά περίπου 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου.
  • Η ανακατανομή των ανέμων κατά το Ελ Νίνιο αλλάζει τη στροφορμή μεταξύ ατμόσφαιρας και πλανήτη, προκαλώντας την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης.
  • Κατά τη Λα Νίνια, που είναι το αντίθετο φαινόμενο, η περιστροφή της Γης επιταχύνεται ελαφρώς, μειώνοντας τη διάρκεια της ημέρας.
  • Εκτός από τον ωκεανό, παράγοντες όπως τα ατμοσφαιρικά ρεύματα, τα υπόγεια ύδατα και το λιώσιμο των πάγων επηρεάζουν επίσης την ταχύτητα περιστροφής της Γης.
  • Η NASA επιβεβαιώνει ότι οι εποχικές και ημερήσιες μεταβολές του καιρού μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια της ημέρας κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου ετησίως.
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Το κλιματικό φαινόμενο που είναι γνωστό ως Ελ Νίνιο επηρεάζει τον πλανήτη μας με τρόπους που δεν είναι αναμενόμενοι, φτάνοντας στο σημείο να μεταβάλλει ακόμη και την αυστηρή μέτρηση του χρόνου.

Όταν η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνεται πολύ πάνω από τα συνηθισμένα εποχικά επίπεδα, προκαλούνται αλυσιδωτές επιπτώσεις που γρήγορα εξαπλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Η γενική κυκλοφορία των ανέμων διαταράσσεται και αυτή η τεράστια ανακατανομή των αέριων μαζών επηρεάζει άμεσα την ταχύτητα περιστροφής της Γης, επιβραδύνοντας σταδιακά τη φυσική της κίνηση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ημέρες μεγαλώνουν ελαφρώς, αν και η μεταβολή αυτή είναι εντελώς ανεπαίσθητη για τις ανθρώπινες αισθήσεις. Το φυσικό ρολόι του πλανήτη υφίσταται έτσι μια συναρπαστική αλλαγή, αποδεικνύοντας πόσο στενά συνδεδεμένο είναι το σύνολο των ατμοσφαιρικών και κλιματικών διεργασιών.

Η ανακατανομή των ανέμων και το φαινόμενο της μπαλαρίνας

Κατά τη διάρκεια αυτού του έντονου κλιματικού φαινομένου, οι αληγείς άνεμοι που πνέουν πάνω από τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό εξασθενούν, ενώ ενισχύονται οι άνεμοι που κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.

Αυτές οι σημαντικές μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία ανακατανέμουν τη στροφορμή, δηλαδή την περιστροφική ορμή που μοιράζονται η ατμόσφαιρα και ο πλανήτης. Για να διατηρηθεί η ισορροπία, η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται ελαφρώς.

Η φυσική αρχή είναι ίδια με εκείνη που παρατηρείται σε μια μπαλαρίνα όταν εκτελεί πιρουέτα: απλώνοντας τα χέρια της προς τα έξω, μειώνει την ταχύτητα περιστροφής της.

Όσον αφορά το μέγεθος αυτής της μεταβολής, η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) διευκρινίζει: «Η μεταβολή, ωστόσο, φτάνει μόλις το 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου στην κορύφωση ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο».

Πρόκειται για μια απειροελάχιστη διαφορά για τον άνθρωπο, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου για κάθε 86,4 δευτερόλεπτα; σε σχέση με τη συνολική διάρκεια της ημέρας, η μεταβολή είναι περίπου ένα μέρος στα 100 εκατομμύρια.

Η επιτάχυνση της περιστροφής με τη Λα Νίνια και τα ευρήματα της NASA

Οι διεργασίες στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα λειτουργούν κυκλικά. Όταν ο Ειρηνικός Ωκεανός ψύχεται και τα θαλάσσια ρεύματα αλλάζουν κατεύθυνση, η αντίδραση του πλανήτη ακολουθεί την αντίθετη πορεία.

Όπως αναφέρει η NOAA, «η Λα Νίνια τείνει να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Κατά συνέπεια, η περιστροφή της Γης μπορεί να επιταχυνθεί ελαφρώς, με αποτέλεσμα οι ημέρες να γίνονται λίγο μικρότερες.

Ωστόσο, ο ωκεανός δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της ημέρας. Τα ατμοσφαιρικά ρεύματα, τα υπόγεια ύδατα και το λιώσιμο των πάγων επηρεάζουν επίσης την ταχύτητα περιστροφής της Γης, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες.

Επιβεβαιώνοντας αυτή την εντυπωσιακή ευαισθησία του πλανήτη, η NASA επισημαίνει: «Οι εποχικές και ημερήσιες μεταβολές του καιρού μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της ημέρας κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μέσα σε ένα έτος».

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