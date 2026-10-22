Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

Snapshot Το Ελ Νίνιο 2026-2027 αναμένεται να είναι ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών, με δείκτη RONI που πιθανόν να ξεπεράσει τους +2,5 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο ρεκόρ από το 1950.

Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στον ισημερινό Ειρηνικό φτάνουν σε ακραία επίπεδα, με θετικές αποκλίσεις έως και 12 βαθμούς Κελσίου σε βάθη εκατοντάδων μέτρων, ενισχύοντας περαιτέρω το φαινόμενο.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας επιβεβαιώνουν την ταχεία ενίσχυση του Ελ Νίνιο, με πιθανή κορύφωση τον Δεκέμβριο του 2026 και διατήρηση έως το φθινόπωρο του 2027.

Το φαινόμενο θα επιφέρει διαφοροποιημένες καιρικές επιπτώσεις παγκοσμίως, όπως θερμότερες χειμερινές θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές, ενώ σε άλλες αναμένεται ξηρασία.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη θερμοκρασία βάσης των ωκεανών, ενισχύοντας τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν την παρακολούθηση μέσω δορυφορικών και ωκεάνιων δεδομένων για την επικαιροποίηση των προβλέψεων. Snapshot powered by AI

Στις 19 Οκτωβρίου 2026, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο που έχει ήδη ξεπεράσει πολλές από τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί μόλις πριν από λίγους μήνες.

Το ENSO, το σύστημα ταλάντωσης που καθορίζει τις θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό και επηρεάζει το κλίμα ολόκληρων ηπείρων, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ισχυρή θερμή φάση.

Η προειδοποίηση για το Ελ Νίνιο που έχει εκδώσει το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) παραμένει σε ισχύ, ενώ οι τελευταίες αναλύσεις περιγράφουν ένα φαινόμενο που ενισχύεται περαιτέρω, με υψηλή πιθανότητα να καταγραφεί στην ιστορία.

Γιατί το συγκεκριμένο Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται δυνητικά ιστορικό

Οι ειδικοί του Κέντρου Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA, στην αναλυτική εκτίμησή τους στις 8 Οκτωβρίου 2026, ανέφεραν ότι παραμένει υψηλή η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φαινομένου που θα μπορούσε να ξεπεράσει σε ένταση κάθε αντίστοιχο που έχει καταγραφεί από το 1950.

Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, η πιθανότητα ο δείκτης RONI (Σχετικός Ωκεάνιος Δείκτης Νίνιο) να φτάσει ή να ξεπεράσει τους +2,5 βαθμούς Κελσίου εκτιμάται στο 83%. Πρόκειται για ένα συμβολικό όριο, καθώς κανένα επεισόδιο από το 1950 δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο με βάση τον συγκεκριμένο σχετικό δείκτη. Παράλληλα, η πιθανότητα να επικρατήσει ισχυρό έως πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο έως την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2027 παραμένει πάνω από 83%.

Ο δείκτης RONI για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκε στους +1,7 βαθμούς Κελσίου, τιμή που κατατάσσεται ήδη στην κατηγορία του ισχυρού φαινομένου.

Οι πιο πρόσφατες εβδομαδιαίες μετρήσεις δείχνουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Ο συμβατικός δείκτης Νίνιο 3.4 έφτασε περίπου τους +3,3 βαθμούς Κελσίου στα μέσα Οκτωβρίου, επίπεδο που, σύμφωνα με τη σειρά δεδομένων της NOAA από το 1981, δεν είχε καταγραφεί ποτέ εκτός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, ο σχετικός δείκτης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας κατέγραψε τιμή +2,81 βαθμών Κελσίου την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή στην εβδομαδιαία σειρά μετρήσεων που ξεκινά το 2008, η οποία ξεπέρασε και την κορύφωση του 2015.

Τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού

Οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας ξεπερνούν τους 4 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα του ανατολικού ισημερινού Ειρηνικού. Ακόμη πιο σημαντικές, ωστόσο, είναι οι συνθήκες που επικρατούν σε μεγαλύτερα βάθη.

Η θερμοκλινής ζώνη, δηλαδή το στρώμα του ωκεανού όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται απότομα με το βάθος, βρίσκεται βαθύτερα από τον μέσο όρο. Σε βάθη εκατοντάδων μέτρων, οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου και τοπικά φτάνουν περίπου τους 12 βαθμούς.

Αυτό το απόθεμα θερμότητας που έχει συσσωρευτεί στον ωκεανό ευνοεί την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Οι αληγείς άνεμοι έχουν εξασθενήσει ή αντιστραφεί σε μεγάλες περιοχές του δυτικού και κεντρικού Ειρηνικού. Παράλληλα, η ατμοσφαιρική μεταφορά υγρασίας και η ανάπτυξη νεφών ενισχύονται στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, ενώ οι δείκτες της Νότιας Ταλάντωσης παραμένουν έντονα αρνητικοί.

Το σύστημα ωκεανού και ατμόσφαιρας παρουσιάζει ισχυρή αλληλεπίδραση, η οποία συνάδει με ένα Ελ Νίνιο που συνεχίζει να ενισχύεται.

Τι προβλέπουν οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), στην παγκόσμια εποχική κλιματική ενημέρωση που δημοσίευσε στις αρχές Οκτωβρίου, περιέγραψε το φαινόμενο ως «εδραιωμένο και ταχέως ενισχυόμενο».

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η πιθανότητα το Ελ Νίνιο να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2027 πλησιάζει το 100%. Η κορύφωσή του αναμένεται περίπου τον Δεκέμβριο, ενώ η μέση εποχική θερμοκρασιακή απόκλιση του δείκτη Νίνιο 3.4 για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου εκτιμάται περίπου στους +3,7 βαθμούς Κελσίου.

Εάν επαληθευτεί αυτή η πρόβλεψη, η τιμή θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των +2,6 βαθμών Κελσίου, που καταγράφηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να καταστήσει το τρέχον επεισόδιο ένα από τα ισχυρότερα από το 1950.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, σε ενημέρωση που επικαιροποιήθηκε περίπου στις 13 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνει ότι οι τιμές βρίσκονται κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ και προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση κατά το υπόλοιπο της νότιας άνοιξης.

Η κορύφωση αναμένεται μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, με το φαινόμενο να διατηρείται έως το φθινόπωρο του 2027 στο νότιο ημισφαίριο. Τα περισσότερα μοντέλα δείχνουν ότι η μηνιαία κορύφωση του σχετικού δείκτη θα ξεπεράσει τους +3 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας τις υψηλότερες τιμές που έχουν παρατηρηθεί από το 1950.

Πειραματικές προβλέψεις του συστήματος GFDL SPEAR της NOAA υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο πλησιάζει στην κορύφωσή του, με εξασθένηση να αναμένεται στις αρχές του χειμώνα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις ενδέχεται να ενταθούν ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες του ωκεανού αρχίσουν να υποχωρούν.

Η μετάβαση σε ουδέτερες συνθήκες ENSO αναμένεται την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού του 2027. Οι συγκρίσεις με προηγούμενα επεισόδια δείχνουν ότι η τρέχουσα πρόβλεψη περιγράφει ένα ισχυρότερο φαινόμενο από οποιοδήποτε άλλο των τελευταίων 30 ετών.

Σύγκριση με τα προηγούμενα ισχυρά Ελ Νίνιο

Τα επεισόδια των περιόδων 1982-1983, 1997-1998 και 2015-2016 αποτελούν τα βασικά σημεία αναφοράς για τους επιστήμονες.

Το Ελ Νίνιο του 1997-1998 αναφέρεται συχνά ως ένα από τα ισχυρότερα όσον αφορά τις παγκόσμιες επιπτώσεις του, ενώ εκείνο της περιόδου 2015-2016 κατέγραψε εξαιρετικά υψηλές τιμές στον συμβατικό δείκτη.

Το σημερινό φαινόμενο ξεχωρίζει για την ταχύτητα με την οποία έφτασε σε ακραίες τιμές στους εβδομαδιαίους δείκτες, αλλά και για την έντονη σχετική συνιστώσα του, η οποία το τοποθετεί σε ένα εύρος έντασης που παρατηρείται σπάνια.

Η παγκόσμια υπερθέρμανση αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα, καθώς ανεβάζει το συνολικό επίπεδο των θερμοκρασιών και κάνει τις απόλυτες τιμές ακόμη υψηλότερες. Οι σχετικοί δείκτες, ωστόσο, όπως ο RONI, επιτρέπουν στους επιστήμονες να απομονώνουν καλύτερα το σήμα του ENSO από τη μακροπρόθεσμη τάση θέρμανσης.

Ποιες επιπτώσεις αναμένονται στο παγκόσμιο και περιφερειακό κλίμα

Ένα Ελ Νίνιο τέτοιας έντασης αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης χαρακτηριστικών καιρικών αποκλίσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εκδηλωθούν υποχρεωτικά σε κάθε περιοχή.

Στις ΗΠΑ, η χειμερινή πρόγνωση της NOAA δείχνει αυξημένες πιθανότητες για θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο στις βόρειες περιοχές και περισσότερες βροχοπτώσεις στα νότια και κατά μήκος της ανατολικής ακτής.

Στην Αυστραλία, οι συνήθεις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, όπως η ξηρασία και η ζέστη, ενδέχεται να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας σε περιφερειακό επίπεδο και η εξέλιξη του Δίπολου του Ινδικού Ωκεανού. Μέχρι στιγμής, ορισμένες περιοχές έχουν παρουσιάσει περισσότερες βροχοπτώσεις από όσες αναμένονταν.

Στη Λατινική Αμερική, οι παράκτιες περιοχές του Περού και του Ισημερινού συγκαταλέγονται ιστορικά στις πλέον εκτεθειμένες σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων Ελ Νίνιο. Σε άλλες περιοχές της ηπείρου, αντίθετα, μπορεί να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας.

Στην Ανατολική Αφρική αυξάνονται συχνά οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αντίθετα, σε περιοχές της νότιας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο κίνδυνος ξηρασίας τείνει να ενισχύεται.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι περισσότερο έμμεσες και μεταβλητές. Τα ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο μπορούν να επηρεάσουν τη θέση του αεροχειμάρρου και να συμβάλουν σε ηπιότερους χειμώνες ή σε αλλαγές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, η αλληλεπίδρασή τους με άλλες μορφές ατμοσφαιρικής μεταβλητότητας καθιστά τις περιφερειακές προβλέψεις πιο σύνθετες.

Πώς επηρεάζει το Ελ Νίνιο η κλιματική αλλαγή

Η παγκόσμια υπερθέρμανση δεν δημιουργεί το Ελ Νίνιο, το οποίο αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε βάθος χρόνου. Αλλάζει, ωστόσο, τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό εκδηλώνεται.

Οι υψηλότερες βασικές θερμοκρασίες σημαίνουν ότι οι θετικές αποκλίσεις προστίθενται σε έναν ωκεανό που είναι ήδη θερμότερος. Αυτό μπορεί να ενισχύσει ορισμένες επιπτώσεις, ιδιαίτερα τους καύσωνες και την πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μείωση του φυτοπλαγκτού που παρατηρείται μέσω δορυφορικών δεδομένων της NASA σε συνδυασμό με την εξασθένηση των αληγών ανέμων. Το φαινόμενο επηρεάζει την παραγωγικότητα των ωκεανών, με πιθανές συνέπειες για την τροφική αλυσίδα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Την ίδια στιγμή, οι σχετικοί δείκτες, όπως ο RONI, βοηθούν τους επιστήμονες να διακρίνουν την επίδραση του ENSO από τη μακροπρόθεσμη τάση της παγκόσμιας θέρμανσης.

Πώς παρακολουθούν οι επιστήμονες την εξέλιξη του φαινομένου

Οι επιστήμονες βασίζονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλωτών σταθμών μέτρησης, δορυφόρων και υπολογιστικών μοντέλων.

Οι παρατηρήσεις της NASA για τη στάθμη της θάλασσας, τη θερμοκρασία της επιφάνειας και το χρώμα των ωκεανών επιβεβαιώνουν την εξέλιξη του φαινομένου. Τα εβδομαδιαία δεδομένα συνεχίζουν να ανανεώνονται τακτικά.

Η επόμενη επίσημη αναλυτική εκτίμηση του Κέντρου Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA αναμένεται περίπου στις 12 Νοεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, τα κέντρα εποχικών προβλέψεων σε όλο τον κόσμο αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τον ακριβή χρόνο κορύφωσης και τον ρυθμό με τον οποίο θα εξασθενήσει το φαινόμενο στη συνέχεια.

Τι αναμένεται τους επόμενους μήνες

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι εύλογο να επικρατήσουν ισχυρές έως πολύ ισχυρές συνθήκες Ελ Νίνιο έως τα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027.

Η κορύφωση της έντασης είναι πιθανότερο να σημειωθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Από την άνοιξη του 2027, η πιθανότητα επιστροφής σε ουδέτερες συνθήκες αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ορισμένα μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μια ψυχρότερη φάση μέσα στο 2027. Ωστόσο, η μειωμένη αξιοπιστία των μακροπρόθεσμων προβλέψεων κατά την ανοιξιάτικη περίοδο καθιστά αυτά τα σενάρια αβέβαια.

Οι κλιματικές επιπτώσεις ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την κορύφωση της θερμοκρασίας του ωκεανού. Αυτό συμβαίνει επειδή η ατμόσφαιρα αντιδρά με χρονική καθυστέρηση και επειδή η συσσωρευμένη θερμότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τα μοτίβα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Για τους αγρότες, τους διαχειριστές υδάτινων πόρων, τους φορείς του ενεργειακού τομέα και τις παράκτιες κοινότητες, το φαινόμενο απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Ο συνδυασμός ενός εξαιρετικά ισχυρού Ελ Νίνιο με ένα ήδη θερμότερο κλίμα αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων φαινομένων, τόσο με τη μορφή υψηλών θερμοκρασιών όσο και με τη μορφή έντονων βροχοπτώσεων.

Η συνεχής παρακολούθηση από τη NOAA, τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας και τα ερευνητικά κέντρα παραμένει το βασικό εργαλείο για την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται.

Το Ελ Νίνιο της περιόδου 2026-2027 διαμορφώνεται ως ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πρόσφατη ιστορία του ENSO. Οι μέχρι στιγμής παρατηρήσεις και προβλέψεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο σπάνιας έντασης. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν σε ποιον βαθμό αυτές οι ακραίες τιμές θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

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