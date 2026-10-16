Γιατί οι παραγωγοί σολομού στην Ευρώπη ταΐζουν τα ψάρια τους με... κοτόπουλο - Ο ρόλος του El Niño

Snapshot ευρωπαϊκοί παραγωγοί σολομού υιοθετούν ζωοτροφές με βάση υποπροϊόντα κοτόπουλου λόγω διαταραχών στην αλιεία ιχθυάλευρου από το φαινόμενο El Niño.

Η χρήση κοτόπουλου στις ζωοτροφές μειώνει το κόστος και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το παραδοσιακό ιχθυάλευρο.

Η Lerøy Seafood Group και η Mowi είναι μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν υποπροϊόντα κοτόπουλου στις εκτροφές σολομού τους.

Παρά τις ιστορικές ανησυχίες των καταναλωτών, η αγορά δείχνει αυξανόμενη αποδοχή στη χρήση ζωοτροφών με βάση πουλερικά.

Οι λιανοπωλητές δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στις συσκευασίες αν ο σολομός έχει ταϊστεί με κοτόπουλο, και πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν αυτή την πρακτική. Snapshot powered by AI

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί σολομού στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να ταΐζουν τα ψάρια τους ζωοτροφές με βάση το... κοτόπουλο, εγκαταλείποντας μια πρακτική που τα σούπερ μάρκετ απέφευγαν για χρόνια λόγω ανησυχιών για την αντίδραση των καταναλωτών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ωστόσο, η Lerøy Seafood Group, ένας από τους μεγαλύτερους εκτροφείς σολομού στην Νορβηγία και προμηθευτής της Tesco, ανακοίνωσε ότι πλέον εισάγει υποπροϊόντα κοτόπουλου σε όλες τις υπεράκτιες εκτροφές σολομού της. Η Mowi, ο μεγαλύτερος παραγωγός σολομού στον κόσμο και προμηθευτής βρετανικών σούπερ μάρκετ όπως τα Sainsbury’s και Asda, σχεδιάζει να εισαγάγει ζωοτροφές με βάση τα πουλερικά στις εκτροφές της στη Νορβηγία και τη Σκωτία, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

«Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα», δήλωσε η Margareth Øverland, καθηγήτρια διατροφής υδατοκαλλιέργειας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών της Ζωής. «Ιστορικά, οι καταναλωτές ήταν πολύ επιφυλακτικοί. Όμως, η αγορά φαίνεται να είναι πλέον πιο έτοιμη».

Η νορβηγική Grieg Seafood εισήγαγε αλεύρι και λάδι κοτόπουλου τον Ιούλιο, ενώ η SalMar, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός σολομού στον κόσμο, άρχισε να δοκιμάζει τη χρήση πουλερικών στις ζωοτροφές τον Μάρτιο.

Ανησυχίες ότι μπορεί να διαδοθούν ασθένειες

Η χρήση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης ως ζωοτροφής για ψάρια ήταν απαγορευμένη στη Βρετανία μέχρι το 2013, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να διαδώσει ασθένειες όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών.

Ωστόσο, οι παραγωγοί σολομού επικαλούνται τη μείωση του κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως λόγους για την αλλαγή.

Η τιμή του παραδοσιακού ιχθυάλευρου, που παράγεται από άγρια ψάρια, έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω της μείωσης των αποθεμάτων ψαριών και της αυξημένης ζήτησης από την Κίνα. Οι ζωοτροφές με βάση τα πουλερικά κοστίζουν λιγότερο από τη μισή τιμή ανά τόνο.

«Ο σολομός είναι σαρκοφάγος και τρώει άλλα ψάρια στη φύση, οπότε το να τρώει κοτόπουλο είναι απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε στους Financial Times ένα στέλεχος μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγής ζωοτροφών για σολομό.

Μέρος του κοτόπουλου που χρησιμοποιεί η Lerøy ως τροφή για σολομούς προέρχεται από τη Βρετανία, σύμφωνα με τις αναφορές της εταιρείας σχετικά με τη βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα υποπροϊόντα από βρετανικές φάρμες κοτόπουλου μεταφέρονται στη Νορβηγία για επεξεργασία και δίνονται ως τροφή στους σολομούς, οι οποίοι στη συνέχεια εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2021, η Tesco δήλωσε ότι απαγόρευσε το αλεύρι και το λάδι πουλερικών στις ζωοτροφές ψαριών, ενώ το 2024 η Waitrose ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση επεξεργασμένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές ψαριών.

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί επικερδής για τη βρετανική βιομηχανία κοτόπουλου. Ο Alistair Collins, διευθυντής της εταιρείας επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων JG Pears, δήλωσε ότι η αυξανόμενη ζήτηση από τους εκτροφείς σολομού οδηγεί σε αύξηση της αξίας των υπολειμμάτων κοτόπουλου. «Η υδατοκαλλιέργεια έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική αγορά», είπε.

Ο ρόλος του El Niño

Η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης έχει ενταθεί λόγω του ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου El Niño φέτος, το οποίο έχει διαταράξει την αλιεία αντσούγιας στα ανοικτά του Περού, της χώρας που συνήθως παράγει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ιχθυάλευρου.

Οι παραγωγοί ζωοτροφών σολομού αναμένεται να μειώσουν τη χρήση του γαλάζιου μπακαλιάρου αυτόν τον μήνα, ο οποίος έχασε την πιστοποίηση βιωσιμότητάς του λόγω της αδυναμίας των ευρωπαϊκών χωρών να συμφωνήσουν σε ποσοστώσεις.

Ο Jørgen Skeide, υπεύθυνος ζωοτροφών στη Lerøy, δήλωσε: «Δεδομένης της κλίμακας των δραστηριοτήτων μας, χρειαζόμασταν μια εναλλακτική λύση αντί του ιχθυάλευρου... το αλεύρι πουλερικών ήταν η μόνη πρώτη ύλη που πληρούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις».

Ο Stein Alexander Aukner, επικεφαλής μετοχών στην τράπεζα DNB Carnegie, δήλωσε: «Το πλεονέκτημα είναι ότι η αγορά του κοτόπουλου αναπτύσσεται παράλληλα με την κατανάλωση, ενώ οι αλιεύσεις άγριων ψαριών παραμένουν σταθερές από τη δεκαετία του 1980».

Τα υποπροϊόντα κοτόπουλου είναι μέρη του πτηνού που θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως τα οστά, το συκώτι και ο εγκέφαλος, αν και ορισμένα μέρη, όπως τα φτερά, εξαιρούνται.

Εκτροφείς σολομού στη Χιλή και τον Καναδά χρησιμοποιούν αυτά τα υποπροϊόντα εδώ και χρόνια, αλλά οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν αργήσει να ακολουθήσουν.

Μια μελέτη του 2026 από το ινστιτούτο τροφίμων Nofima διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία θεωρούσαν «αφύσικο και αηδιαστικό» να ταΐζουν έναν σολομό με κοτόπουλο, σύμφωνα με τον Florent Govaerts, ερευνητή του οργανισμού.

Οι καταναλωτές είναι απίθανο να γνωρίζουν αν ο σολομός έχει ταϊστεί με κοτόπουλο, καθώς οι λιανοπωλητές δεν υποχρεούνται νομικά να αναγράφουν τα συστατικά των ζωοτροφών των ψαριών στη συσκευασία.

Διαβάστε επίσης