Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:31 μετά τα μεσάνυχτα.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
SnapshotSnapshot powered by AI
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:31 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 25/11) σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Ρόδου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, 56 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου.
3,8 Ρίχτερ από το EMSC
Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ. και επίκεντρο 54 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ - Άντερλεχτ 1-3: Πλήρωσε το κακό του βράδυ και ηττήθηκε στο «Παγκρήτιο»
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ