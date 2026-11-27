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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:31 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 25/11) σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, 56 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ. και επίκεντρο 54 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Καστελλορίζου.

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