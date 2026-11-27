Πρώτη ευρωπαϊκή ήττα του Παναθηναϊκού στο φετινό Conference League, με ιδιαίτερα... φθηνό τρόπο. Οι «πράσινοι» έχασαν δικό τους ματς ουσιαστικά, με τη Νόρτζελαντ να επικρατεί 3-2 στην δική της πρώτη νίκη στη League Phase. Όλα αυτά ενώ το «τριφύλλι» είχε προηγηθεί με 2-0.

Το πρώτο μέρος είχε τον Παναθηναϊκό να είναι ανώτερος, παρά το δοκάρι των γηπεδούχων. Ο Γιάγκουσιτς στο τέλος του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ και στις αρχές του δεύτερου ο Κροάτης με τακουνάκι έκανε ασίστ στον Ράστοντερ για το 2-0 του «τριφυλλιού».

Κάπου εκεί… σα να έπεσε κουρτίνα. Οι κάθετες κινήσεις, η ταχύτητα και ο γεμάτος άξονας των Δανών, «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό. Ο Λιντ μείωσε, ενώ ο Κρίστιανσεν ήταν ο μεγάλος άτυχος καθώς στην πρώτη του εμφάνιση πέτυχε αυτογκόλ. Ξανά ο Λιντ στο… καπάκι έκανε το 3-2 και το ματς ήρθε «τούμπα».

Απροσεξία και ατυχία, σε συνδυασμό με χαλάρωση στο ματς, έφεραν την ήττα η οποία δεν είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Όμως τον φέρνει σε δύσκολη θέση για την 8άδα, καθώς ακολουθεί το εκτός έδρας με τη Φράιμπουργκ και το εντός με την Μπράιτον.

Ανώτερος και… χτύπημα Γιάγκουσιτς

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά προσεκτικές. Χωρίς σημαντικές φάσεις στο πρώτο τέταρτο, με την Νόρτζελαντ να προσπαθεί με την ταχύτητά της στην επίθεση να γίνει απειλητική. Όμως οι «πράσινοι» ήταν προσεκτικοί.

Ο Πελίστρι δεν πρόλαβε την μπάλα από την πάσα του Καμαρά στο 16’. Δύο λεπτά μετά, διπλό σουτ του Γιάγκουσιτς δεν έφερε αποτέλεσμα, ενώ στο 19’ ο Κάνγκουα με φάουλ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός στο 22’ βρήκε χώρο και σούταρε ξανά, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, στο 26’. Ο Σαντιό στα όρια της περιοχής έφερε την μπάλα στο αριστερό, σούταρε ωραία, «τραντάζοντας» το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 29’, με τον Κάνγκουα να βρίσκει χώρο για σουτ, αλλά με τα πόδια ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έδιωξε. Τρία λεπτά μετά, ο Γιάγκουσιτς με φάουλ βρήκε τον Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά και πάλι ο πορτιέρε των Δανών μπλόκαρε την κεφαλιά.

Οι γηπεδούχοι προς το τέλος του πρώτου μέρους θέλησαν να πιέσουν, γέμισαν την περιοχή και πίεζαν ψηλά. Οι «πράσινοι» έκαναν 1-2 λάθη, όμως μετά από διώξιμο ήρθε το δικό τους γκολ στο χώρο.

Στο 45’ σύγχυση στην άμυνα του «τριφυλλιού» και διώξιμο τελικά, με τον Γιάγκουσιτς να παίρνει την μπάλα. Ο Κροάτης βγήκε στην κόντρα τρεις με τρεις. Κινήθηκε κάθετα με συμπαίκτες του δεξιά κι αριστερά. Οι Δανοί άνοιξαν περιμένοντας πάσα, αλλά ο νεαρός με εξαιρετικό σουτ στη γωνία έκανε το 0-1! Κλείνοντας ιδανικά το πρώτο μέρος για τον Παναθηναϊκό.

Τον «σκότωσε» ο Λιντ, άτυχος ο Κρίστιανσεν

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τους Δανούς να θέλουν να γίνουν πιεστικοί. Στο 49’ ο Λιντ σούταρε από πλεονεκτική θέση, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να βάζει σωτήρια την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» στο 53’ μετά από ωραία εναλλαγή είδαν τον Ραστόντερ να σουτάρει και τον Γένσεν να μπλοκάρει στη γωνιά του.

Δύο λεπτά μετά, το γκολ ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας από δεξιά βρήκε τον Γιάγκουσιτς, αυτός με τακουνάκι έβγαλε τον Ραστόντερ σε θέση βολής, με τον στράικερ των «πράσινων» να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Οι Δανοί μείωσαν γρήγορα το σκορ και ξαναμπήκαν στο ματς στο 61’. Με γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, ο Λιντ με ταχύτητα βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Πένια για το 1-2.

Το «τριφύλλι» έχασε τεράστια ευκαιρία για τρίτο τέρμα στο 74’. Στην κόντρα ο Τσάπρας έκανε τη σέντρα, ο Πελίστρι το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, με τον αφύλακτο Λούζα να σουτάρει και τον Χάνσεν να κάνει μεγάλη απόκρουση σε κόρνερ.

Η χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, αποδείχθηκε κομβική. Στο 78’ ο Λιντ μέσα στην περιοχή σούταρε από πλάγια θέση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά άθελά του ο Κρίστιανσεν την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2.

Σα να μην έφτανε αυτό, δύο λεπτά μετά ήρθε η ολική ανατροπή. Ξανά κάθετη πάσα, ο Λιντ έφυγε στο χώρο ταχύτατα και πλάσαρε ωραία τον Πένια για το 3-2 της Νόρτζελαντ.

Στο 88’ ο Παναθηναϊκός απείλησε με τον Κρίστιανσεν να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον Ντέσερς να βάζει την προβολή, αλλά ο Χάνσεν έδιωξε σε κόρνερ.

Διαιτητής: Τζόζεφ Βαϊνμπέργκερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 75' Γιάνσεν, 82’ Ρασμούσεν -

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ (Γενς Όλσεν): Χάνσεν, Άνκερσεν, Νέλσον, Μάρκμαν, Γουόκερ (46' Ρασμούσεν), Γιάνσεν, Ρόκιαερ (72' Νορχάιμ), Λαχτινμάκι, Αντέλ (90+1’ Χέιντε), Λιντ, Σαντιό (46' Μπρινκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (80' Ντέσερς), Κάτρης, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα (63' Λούζα), Γιάγκουσιτς (63' Ταμπόρδα), Πελίστρι (76' Κρίστιανσεν), Τεττέη (63' Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.