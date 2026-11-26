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Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, όταν οδηγός έκανε όπισθεν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θέτοντας σε κίνδυνο του ςυπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Σπαθοβουνίου όταν ο οδηγόςσταμάτησε ξαφνικά στην αριστερή λωρίδα και, αντί να συνεχίσει την πορεία του και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή ασφαλή έξοδο, έβαλε όπισθεν και άρχισε να κινείται προς τα πίσω.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αιτία της επικίνδυνης ενέργειάς του φέρεται να ήταν ότι είχε χάσει την έξοδο που ήθελε να ακολουθήσει.

Ο οδηγός αναζητείται από την Τροχαία.

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