Η TEXAN, η δικογραφία για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και η παρεξήγηση Κακλαμάνη-Τασούλα

Καλά μπάνια

Δεν σας κρύβω ότι από τώρα και για όλον τον Αύγουστο θα μου λείψουν οι δημοσκοπήσεις. Τις είχα συνηθίσει. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Τώρα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να μάθουμε τι λέει ο λαός. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς θα μεταβληθεί αρκετά το σκηνικό. Κατά τα λοιπά, την Πέμπτη στο υπουργικό, ο πρωθυπουργός θα πει στους υπουργούς του καλά μπάνια μέχρι 17 Αυγούστου. Έμαθα ότι συνολικά υπήρξε μια ανακούφιση στη ΝΔ αφότου ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο.

Τα άδεια καθίσματα στο Προεδρικό

Πολλή μελάνη χύθηκε το Σαββατοκύριακο για τις τρεις ηχηρές απουσίες της Παρασκευής από την δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στους Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κώστα Καραμανλή που δεν πήγαν στην εκδήλωση, θέλοντας, όπως διαβάζω, να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν δίνουν το «παρών» οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί. Το περίεργο θα ήταν να πήγαιναν φέτος, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να απέχουν. Δικαίωμα τους να μην επιθυμούν να συμμετάσχουν. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι δεν πάνε λόγω Μητσοτάκη ή επειδή πιστεύουν ότι η εκδήλωση είναι πανηγυράκι και πασαρέλα; Μόνο φέτος ήταν πανηγυράκι η δεξίωση; Όταν ήταν οι ίδιοι πρωθυπουργοί ήταν κορυφαία γιορτή της Δημοκρατίας; Ήρεμα ρωτάω...

Παραλίγο «διπλωματικό» επεισόδιο Κακλαμάνη με Τασούλα

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της δεξίωσης στο Μέγαρο Τσίλερ ήταν όταν ο πρόεδρος της Βουλής διαπίστωσε ότι δεν τον είχαν προσκαλέσει στο «κιόσκι» με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Κακλαμάνης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αστοχία των διοργανωτών. Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αφού ο Τασούλας τον πήρε τηλέφωνο την επομένη και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις...

Ποιον επιχειρηματία καρφώνει ο Καιρίδης;

Ο φίλτατος Δημήτρης Καιρίδης αποφάσισε να δώσει συνέχεια στις αιχμές του Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον του Τσίπρα και της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Μάλιστα σε τηλεοπτική του παρέμβαση κάρφωσε και συγκεκριμένο επιχειρηματία χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει... Όμως περίπου τον «φωτογράφισε». Άσε που στην επιχειρηματική αγορά οι υποθέσεις αυτές είναι λίγο-πολύ γνωστές. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει αρκετά καλές σχέσεις με τη ΝΔ και ο κ. Καιρίδης επιμένει να τον στοχοποιεί... Σηκώνω τα χέρια ψηλά με τους νεοδημοκράτες.

Τα ανέκδοτα του Στουρνάρα με τους πολιτικούς αρχηγούς

Ορισμένοι «αντισυστημικοί» δημοσιογράφοι έχουν κάνει κορυφαία είδηση ότι ο Γιάννης Στουρνάρας μιλάει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη χώρα; «Ο Στουρνάρας» είναι λέει «σε ανοιχτή γραμμή με τον Σαμαρά»! Πάει, το κάψαμε παιδιά. Εν τω μεταξύ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε στο OPEN ότι μιλάει με τον Σαμαρά όπως μιλάει με όλους τους πολιτικούς και λένε ανέκδοτα, όπως ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του. Τι ακριβώς τους έκανε εντύπωση; Είπε επίσης ότι δεν βλέπει κάλπες, κάλπες, κάλπες αλλά είναι βέβαιος ότι θα βρεθεί η απαιτούμενη συναίνεση για να κυβερνηθεί ο τόπος. Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή.

Τι θα κάνει η Δούρου με την Κασιμάτη

Η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη ήταν η μοναδική που δεν πήγε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα για εκλογή νέου προέδρου. Η Ρένα Δούρου την πήρε τηλέφωνο να ζητήσει εξηγήσεις αλλά μάλλον δεν κατέληξε πουθενά η συζήτηση. Το ερώτημα είναι, θα προλάβει να τη διαγράψει η Δούρου ή θα φύγει μόνη της; Το ΠΑΣΟΚ περιμένει τη νέα του μεταγραφή...

«Φρένο» Θηβαίου σε Καρυστιανού: «Καμία σχέση με το κόμμα της»

Έντονη πολιτική και καλλιτεχνική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή την προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στη Λάρισα στις 29 Ιουλίου. Ο γνωστός τραγουδοποιός προχώρησε σε μια αιχμηρή δημόσια δήλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον πολιτικό φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού για απόπειρα επικοινωνιακής καπήλευσης. Η αντίδραση του καλλιτέχνη πυροδοτήθηκε όταν το κίνημα της κυρίας Καρυστιανού συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη μουσική εκδήλωση στο επίσημο πρόγραμμα των πολιτικών του δράσεων στη Θεσσαλία, παρουσιάζοντάς τη, μάλιστα, σαν το κλείσιμο των εκδηλώσεών του. Ο Χρήστος Θηβαίος ξεκαθάρισε σε υψηλούς τόνους ότι ουδεμία σχέση έχει με τον εν λόγω φορέα, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσκληση για την εμφάνισή του στον προαύλιο χώρο της Πινακοθήκης Λάρισας έγινε αποκλειστικά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κι αφού τα καταγγέλλει όλα αυτά γιατί δεν ακυρώνει την εμφάνισή του; Αυτό με ξεπερνάει...

Ο Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά;

Μαθαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ φέρεται να έχει ζητήσει από τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι υποψήφιος στην Α’ Πειραιά. Ο ίδιος, όπως γνωρίζω, θέλει Επικρατείας. Η Α’ Πειραιά είναι πολύ δύσκολη περιφέρεια καθότι το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει εκεί ούτε ένα βουλευτή. Πέντε έδρες έχει και πάνε 3 στη ΝΔ, μια στο ΚΚΕ και μια ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που θα μπει σφήνα και η ΕΛΑΣ του Τσίπρα η συγκεκριμένη περιφέρεια θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε αν θα πει το «ναι» ο ναύαρχος;

Τελικά η Κουφονικολάκου δεν θα συλλάβει τον Νετανιάχου

Διεθνής ανακούφιση. Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα δεν θα συλλάβει τον «Μπίμπι» παρά τις αρχικές δηλώσεις της εκπροσώπου Θεώνης Κουφονικολάκου πως αν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν στην κυβέρνηση θα είχε εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Ευτυχώς στην ΕΛΑΣ πήραν γρήγορα χαμπάρι τι είπε η νεαρά εκπρόσωπος και βγήκε την άλλη μέρα ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος και το μάζεψε... Ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου είπε ότι «Ο ρόλος της χώρας δεν είναι να κάνει τον αστυνομικό» και πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο...

Έπαθαν και έμαθαν

Ούτε τέλος Ιουλίου δεν θα με αφήσουν τελικά να καθίσω ήσυχος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια περίεργη ησυχία στο σκέλος των διαρροών αλλά όπως σας έχω εξηγήσει αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι δεν ανακατεύεται η Οικονομική Αστυνομία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άλλωστε, με την περίπτωση των βουλευτών έπαθαν και έμαθαν, όπως έπαθαν και έμαθαν με κάτι αγρότες από την Κοζάνη, όπου περιμένετε σύντομα να μάθετε τα παρατράγουδα της οικονομικής αστυνομίας και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μιλάμε βέβαια για την περίπτωση Ανεστίδη όπου ήταν εμφανές τι δουλειά έκανε η οικονομική αστυνομία αλλά και ο Εισαγγελέας διαφθοράς. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ο Ανεστίδης δεν είναι άνθρωπος που κάνει πίσω, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές με τα δύο στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας που συνέταξαν σε βάρος του το πόρισμα και μετά θα φτάσουμε και σε αυτούς που τους τροφοδότησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στοιχεία.

Έχει γούστο να...

Να γυρίσουμε όμως στην περίεργη ησυχία του Ιουλίου από πλευράς διαρροών, η οποία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Εισαγγελία πλέον βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να μην βρεθεί εκτεθειμένη με αυτά που γράφουν εκεί στην Οικονομική Αστυνομία. Είναι όμως μόνο αυτό; Γιατί μαθαίνω ότι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επικρατεί πυρετός εργασιών παρά τις δικαστικές διακοπές. Και επειδή αυτά δεν γίνονται συνήθως χωρίς λόγο, αναρωτιέμαι μήπως έχουμε τίποτα περίεργα μέσα στην ντάλα του Αυγούστου και κάποιοι γυρίζουν πίσω άρον άρον με τα μπουρνούζια και τις πετσέτες. Εγώ το καταθέτω εδώ και αμαρτία ουκ έχω.

Ο Τσιάρας και ο ελλιπής έλεγχος

Κατά τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι η υπόθεση παραπομπής του συνεργάτη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα σε δίκη και με ταυτόχρονη αρχειοθέτηση του πρώην υπουργού δεν έχει κλείσει. Γιατί ναι μεν η Τυχεροπούλου που έκανε την έκθεση, για να συμμαζέψει αυτά που έλεγε η Οικονομική Αστυνομία, και έβγαλε για το 2021 ζημία 3145,33 ευρώ αλλά στην έκθεσή της γράφει πως «είναι σημαντικό να διερευνηθεί η τήρηση της επιλεξιμότητας του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης στο οποίο συμμετέχει, καθώς οι πληρωμές που έγιναν προς τον συγκεκριμένο δικαιούχο κατά το διάστημα από το 2019-2021 θεωρούνται επισφαλείς». Επίσης, λέει ότι με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν -και δεν δόθηκαν- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβής προσδιορισμός της ποινής, καθώς δεν προκύπτει η ακριβής έκταση που έχει δηλώσει ο παραγωγός. Κοινώς, η Τυχεροπούλου λέει ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι στον αέρα και χρειάζεται περισσότερος έλεγχος. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει και μπορεί να παρασύρει και άλλους που έχουν ανακατέψει τα στοιχεία. Αν τα νούμερα σε αυτή την περίπτωση εκτιναχθούν, βλέπω πολύ άσχημα και απρόβλεπτα ξεμπερδέματα.

Τρέχουν και δεν φτάνουν

Πριν από δύο εβδομάδες σας ενημερώσαμε για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τα σπιτάκια της Ανακύκλωσης και αναρωτηθήκαμε αν ετοιμάζονται διά της σταδιακής υποχώρησης των εργασιών για την έξοδο και εν τέλει την εκκαθάριση. Φαίνεται ότι τα ερωτήματά μας απαντήθηκαν καθώς η ΤΕΧΑΝ την… έκανε από τη διαχείριση των σπιτιών της Ανακύκλωσης και άφησε σύξυλους τους Δημάρχους ανά την Ελλάδα, που τρέχουν και δεν φτάνουν αλλά χωρίς να την... κάνει. Κοινώς, και πλήρωσαν οι φορολογούμενοι καμία 80αριά εκατομμύρια ευρώ και θα συνεχίσουν να πληρώνουν, γιατί η διαχείριση από τους Δήμους κοστίζει, αν και φοβάμαι πως θα τα δούμε -αν όχι όλα- πολλά από αυτά να ρημάζουν σε κεντρικά σημεία των πόλεων ή να πηγαίνουν για… ανακύκλωση. Το θέμα βέβαια είναι ότι η ΤΕΧΑΝ δεν χρεώνεται ότι «την έκανε», καθώς ο ΕΣΔΝΑ δεν ανανέωσε τη σύμβαση την οποία ανανέωνε άτυπα από το 2023 και υποθέτω ότι αντιλαμβάνεστε τους λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε και πόσο είχε δεθεί χειροπόδαρα ο ΕΣΔΝΑ. Τόσο απλά και τόσο θολά τα πράγματα.

Η TEXAN θα πάει για άλλα;

Όμως έχω την αίσθηση ότι οι ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ τώρα πάνε για άλλα. Και θα επιμείνω στο ερώτημα για το μέλλον της ΤΕΧΑΝ, προσθέτοντας το ερώτημα αν θα δούμε καμία νέα εταιρία με άλλον τελικό επενδυτή που να διαθέτει «τεχνογνωσία». Γιατί ακούω διάφορα για την ανακύκλωση των supermarkets. Ναι, αυτή την ανακύκλωση για την οποία είχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις οι ιδιοκτήτες των πολυκαταστημάτων και μετά έπεσε όμως συμπτωματικώς ένα πρόστιμο στη Σκλαβενίτης από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τότε η Σκλαβενίτης μάλιστα είχε κρεμάσει ενημερωτική επιστολή για το πρόστιμο σε όλα τα καταστήματά της και το πράγμα έφτασε μέχρι το Μαξίμου για να ηρεμήσουν τα πνεύματα…

Χάνουν τον ύπνο τους

Σας έχουμε επισημάνει εγκαίρως ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τις ελληνικές χρηματιστηριακές μετά την έλευση του Euronext στην Αθήνα. Και τα όσα γίνονται καθημερινά έρχονται να το επιβεβαιώσουν και δεν είναι ο μόνος λόγος το Euronext και οι αυξημένες απαιτήσεις του. Όπως για παράδειγμα η είσοδος στην αγορά της πλατφόρμας Wealthyhood που διαφημίζει ότι δίνει τη δυνατότητα κάποιος να κάνει επενδύσεις από μόλις 1 ευρώ μέσω του κινητού του και να κάνει συναλλαγές στις 3 το μεσημέρι κάθε ημέρα με μηδενικές χρεώσεις από το Χρηματιστήριο καθώς τις απορροφά η ίδια. Η Waelthyhood, παρεμπιπτόντως, είναι μια εταιρία που έχει δώσει διαπιστευτήρια στη Μεγάλη Βρετανία και η ανάπτυξή της βασίζεται σε κεφάλαια μεγάλων οργανισμών με πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου με 6 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι η εταιρία έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα και υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ήδη οι χρηματιστηριακές αρχίζουν να χάνουν τον ύπνο τους βλέποντας πώς κινείται. Ακόμα και οι μεγάλες, που έχουν μείνει πίσω σε εργαλεία εξυπηρέτησης των ιδιωτών επενδυτών και έχουν αυξημένες χρεώσεις.

Χθες επόπτης, σήμερα εποπτευόμενος

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά ανακοινώθηκε πως ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Μασσέλος ανέλαβε πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Και εμείς ειλικρινά απορήσαμε, δεδομένων των απαγορεύσεων που υπάρχουν για έναν ρυθμιστή, και συγκεκριμένα τον άνθρωπο που μέχρι χθες επόπτευε τα ΕΛΤΑ, να αναλαμβάνει σήμερα θέση στον εποπτευόμενο Οργανισμό. Υποθέτουμε ότι θα τηρήθηκαν κάποιες διαδικασίες αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ δεν θα αναλάβουν δράση για την τοποθέτηση αυτή. Γιατί, όπως να το κάνουμε σκεφτείτε αντί για τα ΕΛΤΑ ο κ. Μασσέλος να αναλάμβανε πρόεδρος του ΟΤΕ, της Vodafone ή της Nova, τι θα γινόταν. Μελετούμε πραγματικά το συγκεκριμένο θέμα ειδικά σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν γιατί έχει ενδιαφέρον.

Ποιος δουλεύει ποιον;

Σας είχαμε επισημάνει την προηγούμενη Δευτέρα τις δυσκολίες που υπήρχαν σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η εβδομάδα που πέρασε ήρθε να επιβεβαιώσει την… ανησυχία. Η μετοχή έκανε 4 στις 5 πτωτικές συνεδριάσεις και μόνο την Παρασκευή αντέδρασε θετικά. Η τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής ήταν στα 3,71 ευρώ ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ήταν στα 4,2 ευρώ, ενώ η διαδικασία είχε ξεκινήσει με υψηλότερες προσδοκίες. Σε απλά ελληνικά, όποιος μπήκε στην αύξηση κεφαλαίου την περασμένη Παρασκευή και μέσα σε λίγες συνεδριάσεις έγραψε υποαξία περί το 12%, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Πώς γίνεται μια αύξηση να εμφανίζεται ότι υπερκαλύπτεται και μετά να ακολουθεί καταιγίδα ρευστοποιήσεων, ενώ υπερκάλυψη σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι που ζήτησαν να πάρουν στα 4,2 ευρώ μετοχές και δεν πήραν. Ποιος δουλεύει ποιον σε αυτή την ιστορία και πώς αλλιώς μπορεί να οριστεί η έννοια της χειραγώγησης;

Ο Big brother των ψηφιακών συναλλαγών και οι αντιδράσεις

Όλο και περισσότεροι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθενται σε υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Και όχι γιατί έχουν πρόθεση να κάνουν φοροδιαφυγή με τη χρήση μετρητών, που είναι μια καραμέλα που ακούμε χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πιο σοβαρό και αφορά στην προστασία, πρώτον και κύριον, της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Γιατί, όταν μέσω του ηλεκτρονικού χρήματος δίνεις πρόσβαση στις τράπεζες και στις εταιρίες πληρωμών και εκκαθάρισης να γνωρίζουν πότε, πού και σε τι δαπανάς τα χρήματά σου, ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος ότι αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος σου. Πέραν αυτού όμως, υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Τι κάνει για παράδειγμα κάποιος αν υπάρξει μια κρίση στις πληρωμές, είτε από εγκληματική δράση ή από αμέλεια; Τι θα γίνει αν δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές και δεν διαθέτει μετρητά; Η απάντηση εδώ είναι προφανής και δείχνει την έκταση του προβλήματος. Αλήθεια, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος που τα συζητά ή θα βρεθεί κάποιος πολιτικός να πάει κόντρα και να «μαζέψει όλο το χαρτί», των κατ' επάγγελμα φοροφυγάδων συμπεριλαμβανόμενων. Επανερχόμαστε γιατί έχουμε την ιδέα ότι ήδη γίνονται αθόρυβα κινήσεις.