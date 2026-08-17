Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Αίτνα

Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από κεραυνό στο όρος Αίτνα, στη Σικελία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ιταλική πυροσβεστική.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες καταγόμενος από το Τέξας, ανέβαινε στις πλαγιές του ηφαιστείου σε απαγορευμένη ζώνη, όταν αιφνιδιάστηκε από καταιγίδα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κεραυνός τον χτύπησε την Κυριακή. Οι διασώστες τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Κατάνια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στο AFP, ο θάνατός του διαπιστώθηκε κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Με υψόμετρο 3.324 μέτρα, η Αίτνα είναι το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και παρουσιάζει συχνά εκρήξεις.

Στις αρχές Αυγούστου άρχισε και πάλι να εκτοξεύει στάχτη και λάβα, προσελκύοντας πλήθος τουριστών, αλλά προκαλώντας παράλληλα και το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι επισκέπτες μπορούν να ανεβαίνουν χωρίς συνοδό έως περίπου τα 2.400 μέτρα υψόμετρο. Για μεγαλύτερο υψόμετρο, ωστόσο, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύονται από εξειδικευμένο οδηγό.

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