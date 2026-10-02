Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου»

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος δηλώνει ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια σε κανένα πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής του.

Η χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ έγινε χωρίς τη συναίνεσή του.

Ο συνθέτης επιλέγει συνειδητά να μην συνδέει τη μουσική του με πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα.

Ζητά την άμεση απόσυρση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί τα έργα του σε πολιτικό πλαίσιο.

Τονίζει ότι η χρήση χωρίς άδεια δεν εκφράζει πολιτική υποστήριξή του. Snapshot powered by AI

Τη θέση του σχετικά με τη χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ ξεκαθαρίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σπουδαίος συνθέτης αναφέρει ότι πληροφορήθηκε τη χρήση μουσικής του σε σποτ πολιτικού, χωρίς να τον κατονομάζει, και διευκρινίζει πως ουδέποτε έχει παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση έργων του, παρά τα σχετικά αιτήματα που, όπως σημειώνει, έχει δεχθεί κατά καιρούς.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή του, καθώς δεν επιθυμεί η μουσική του να συνδέεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και καλεί σε σεβασμό της πάγιας θέσης του.

«Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», καταλήγει στην ανάρτησή του.

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