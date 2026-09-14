Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»
Η συγκινητική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για τον Γιώργο Μαζωνάκη
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- Ο Σύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη χαρακτηρίζοντάς τον «το τελευταίο λαϊκό είδωλο».
- Ο Μαζωνάκης περιγράφεται ως καλλιτέχνης καθολικής αποδοχής με ιδιαίτερη σχέση με το κοινό.
- Ο συνθέτης επισημαίνει την ικανότητα του Μαζωνάκη να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε προσωπική και εξομολογητική τέχνη.
- Η ανάρτηση εκφράζει λύπη για τον πρόωρο χαμό του τραγουδιστή.
- Ο Ξαρχάκος κλείνει το μήνυμά του με προσωπική ευχή για το ταξίδι του Γιώργου Μαζωνάκη.
Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση αποχαιρετά ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στον τραγουδιστή ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο» και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό.
Ο σπουδαίος συνθέτης κάνει λόγο για έναν καλλιτέχνη «καθολικής αποδοχής», ο οποίος, όπως σημειώνει, είχε την ικανότητα να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε κάτι βαθιά προσωπικό, σχεδόν εξομολογητικό.
«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Κλείνοντας το μήνυμά του, απευθύνεται προσωπικά στον Γιώργο Μαζωνάκη:
«Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».