Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

Snapshot Ο Σύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη χαρακτηρίζοντάς τον «το τελευταίο λαϊκό είδωλο».

Ο Μαζωνάκης περιγράφεται ως καλλιτέχνης καθολικής αποδοχής με ιδιαίτερη σχέση με το κοινό.

Ο συνθέτης επισημαίνει την ικανότητα του Μαζωνάκη να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε προσωπική και εξομολογητική τέχνη.

Η ανάρτηση εκφράζει λύπη για τον πρόωρο χαμό του τραγουδιστή.

Ο Ξαρχάκος κλείνει το μήνυμά του με προσωπική ευχή για το ταξίδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση αποχαιρετά ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενος στον τραγουδιστή ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο» και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό.

Ο σπουδαίος συνθέτης κάνει λόγο για έναν καλλιτέχνη «καθολικής αποδοχής», ο οποίος, όπως σημειώνει, είχε την ικανότητα να μετατρέπει το λαϊκό τραγούδι σε κάτι βαθιά προσωπικό, σχεδόν εξομολογητικό.

«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απευθύνεται προσωπικά στον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».

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