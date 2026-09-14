Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο σπεύδουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.
  • Από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στον ναό άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή.
  • Μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι και η Όλγα Κεφαλογιάννη.
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Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Νίκος Ραζής

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια έχουν αρχίσει να φτάνουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, ωστόσο από νωρίς το πρωί οι πρώτοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή έφτασαν στην εκκλησία.

Το Newsbomb.gr καταγράφει τις παρουσίες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη:

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Κουρκούλης

Νίκος Κουρκούλης

Κώστας Τσουκαλάς

Κώστας Τσουκαλάς

Παντελίδης Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Παντελίδης

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης

Νίνα Κασιμάτη

Νίνα Κασιμάτη

Μπέττυ Μαγγίρα

Μπέττυ Μαγγίρα

Γιάννης Τραγακης

Γιάννης Τραγάκης

Σεφερλής

Μάρκος Σεφερλής

Χάρης Δούκας

Χάρης Δούκας

Νίκος Τερζης

Νίκος Τερζής

Μαριάννα Λάτση

Μαριάννα Λάτση

Πέτρος Ίμβριος

Πέτρος Ίμβριος

Κιάμος

Πάνος Κιάμος

Νίκος Βέρτης

Νίκος Βέρτης

Κώστας Μαρτάκης

Κώστας Μαρτάκης

αμαρυλλίς

Η Αμαρυλλίς

Νάντια Γιαννακοπούλου

Νάντια Γιαννακοπούλου

κεφαλογιάννη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη

περέλης

Ο Θάνος Πετρέλης

αναστασιάδης

Ο Δήμος Αναστασιάδης

λιανός

Ο Γιώργος Λιανός

Μαρία Μπεκατώρου

Η Μαρία Μπεκατώρου

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης

Ψινάκης

Ηλίας Ψινάκης

Θανάσης Βισκαδουράκης

Θανάσης Βισκαδουράκης

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