Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

Snapshot Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.

Από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στον ναό άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Νίκος Ραζής

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια έχουν αρχίσει να φτάνουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, ωστόσο από νωρίς το πρωί οι πρώτοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή έφτασαν στην εκκλησία.

Το Newsbomb.gr καταγράφει τις παρουσίες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη:

Νίκος Οικονομόπουλος

Νίκος Κουρκούλης

Κώστας Τσουκαλάς

Κωνσταντίνος Παντελίδης

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Άδωνις Γεωργιάδης

Νίνα Κασιμάτη

Μπέττυ Μαγγίρα

Γιάννης Τραγάκης

Μάρκος Σεφερλής

Χάρης Δούκας

Νίκος Τερζής

Μαριάννα Λάτση

Πέτρος Ίμβριος

Πάνος Κιάμος

Νίκος Βέρτης

Κώστας Μαρτάκης

Η Αμαρυλλίς

Νάντια Γιαννακοπούλου

Η Όλγα Κεφαλογιάννη

Ο Θάνος Πετρέλης

Ο Δήμος Αναστασιάδης

Ο Γιώργος Λιανός

Η Μαρία Μπεκατώρου

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης

Ηλίας Ψινάκης

Θανάσης Βισκαδουράκης

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