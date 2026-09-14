Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο
Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο σπεύδουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
- Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.
- Από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στον ναό άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή.
- Μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι και η Όλγα Κεφαλογιάννη.
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Νίκος Ραζής
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια έχουν αρχίσει να φτάνουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.
Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, ωστόσο από νωρίς το πρωί οι πρώτοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή έφτασαν στην εκκλησία.
Το Newsbomb.gr καταγράφει τις παρουσίες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45 ∙ WHAT THE FACT