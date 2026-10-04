Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Snapshot Επαναλήφθηκε η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος που είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά στην κανονική λειτουργία και ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών.

Η φωτιά επηρέασε προσωρινά την κυκλοφορία των συρμών και την ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν σταδιακά καθώς αποκαθίστανται τα δρομολόγια μετά τη διακοπή. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε στις 14:05 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες μετά το περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, η οποία είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται σταδιακή επαναφορά στην κανονική λειτουργία και ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η διακοπή είχε προηγηθεί λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί τόσο η κυκλοφορία των συρμών όσο και η ηλεκτροδότηση του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου.

Οι επιβάτες αναμένεται να εξυπηρετηθούν σταδιακά καθώς η κυκλοφορία επανέρχεται, με τα δρομολόγια να αποκαθίστανται μετά την προσωρινή διαταραχή που προκάλεσε το περιστατικό.