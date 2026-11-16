Καύσιμα: Παρατείνονται οι επιδοτήσεις έως 30 Νοεμβρίου

Σε παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως και τις 30 Νοεμβρίου προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των συντακτών.

«Παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη αγορά κατά τις τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Από τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε: 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη».

«Ήδη το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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