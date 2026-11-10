ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,7% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Άλμα σε στέγαση, μεταφορές

Snapshot Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο 5,7%, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές στη στέγαση αυξήθηκαν κατά 15,1%, κυρίως λόγω των υψηλότερων ενοικίων και του κόστους συντήρησης.

Οι μεταφορές σημείωσαν αύξηση τιμών 13,8%, εξαιτίας ανατιμήσεων στα καύσιμα και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Οι τιμές στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 2,1%, με ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα όπως ψωμί, κρέας και τυριά.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης σε ξενοδοχεία και εστιατόρια (5,8%) και στην εκπαίδευση (2,9%) λόγω υψηλότερων διδάκτρων. Snapshot powered by AI

Στο 5,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, άνοδος της τάξης του 0,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Μεγάλες ανατιμήσεις σε στέγαση και μεταφορές

Στη στέγαση καταγράφεται αύξηση 15,1%, η οποία συνδέεται κυρίως με τα υψηλότερα ενοίκια κατοικιών, το κόστος επισκευής και συντήρησης και τις ακριβότερες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι.

Στις μεταφορές, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8%, κυρίως λόγω των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη και τα λοιπά καύσιμα, καθώς και στα αεροπορικά εισιτήρια. Ακριβότερες έγιναν επίσης η συντήρηση και η επισκευή οχημάτων και άλλες υπηρεσίες ιδιωτικής μετακίνησης. Η μείωση των τιμών στα καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα περιόρισε μέρος της αύξησης.

Στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%. Μεταξύ των προϊόντων που ακρίβυναν ήταν το ψωμί και άλλα είδη αρτοποιίας, το μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι, τα νωπά, κατεψυγμένα και αλίπαστα ψάρια, τα τυριά, τα αυγά και τα λαχανικά. Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τις μειώσεις στο ρύζι, τα ζυμαρικά, το νωπό πλήρες γάλα, το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τους χυμούς φρούτων.

Στα ξενοδοχεία, τα καφέ και τα εστιατόρια, η αύξηση έφτασε το 5,8%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, καθώς και σε ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία.

Στην ένδυση και υπόδηση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,8%, με ανατιμήσεις τόσο στα ρούχα όσο και στα παπούτσια. Στα διαρκή αγαθά, τα είδη νοικοκυριού και τις υπηρεσίες, η αύξηση περιορίστηκε στο 0,4%. Οι οικιακές υπηρεσίες ακρίβυναν, ενώ μειώθηκαν οι τιμές σε έπιπλα, διακοσμητικά, χαλιά και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης του σπιτιού.

Στην υγεία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,0%, καθώς ακριβότερες έγιναν οι υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Η μείωση των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα αντιστάθμισε μέρος της ανόδου.

Στην αναψυχή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,1%. Υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε προϊόντα κηπουρικής, ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού και πακέτα διακοπών, ενώ φθηνότερα έγιναν τα διαρκή αγαθά αναψυχής.

Στην εκπαίδευση, η αύξηση κατά 2,9% προήλθε κυρίως από τα υψηλότερα δίδακτρα στην προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

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