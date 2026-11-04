Eurostat: Στο 5,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Στο 4% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Eurostat: Στο 5,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
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  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο από 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat.
  • Η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην ευρωζώνη, μετά τη Λιθουανία (6,1%) και τη Βουλγαρία (6%).
  • Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4%, με την ενέργεια να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατά 20,8%.
  • Υπήρξε επιτάχυνση των πληθωριστικών ρυθμών στις υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ, τον καπνό και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας.
  • Ο ετήσιος ρυθμός ανατιμήσεων στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 4,6% από 4% τον Σεπτέμβριο.
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Στο 5,6% (από 5,1% τον Σεπτέμβριο) ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, την ώρα που στην ευρωζώνη ανήλθε στο 4%.

Η Ελλάδα καταγράφει, μαζί με την Ιταλία, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην ευρωζώνη. Υψηλότερα βρίσκονται μόνο η Λιθουανία με 6,1% και η Βουλγαρία με 6%, ενώ ακολουθεί η Κύπρος με 5,4%.

Στον αντίποδα, στη Γερμανία ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8%, από 3,3%. Στη Γαλλία αυξήθηκε στο 3,8%, από 3,4%.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών στην ευρωζώνη καταγράφει η ενέργεια, με τις τιμές της να ενισχύονται κατά 20,8% τον Οκτώβριο, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Επιτάχυνση σημειώνεται και στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες:

  • Υπηρεσίες: 3,3%, από 3,2%.
  • Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός: 1,6%, από 1,3%.
  • Βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας: 1,2%, από 1,1%.
  • Ξεχωρίζει η αύξηση στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανατιμήσεων στην ευρωζώνη φτάνει το 4,6%, από 4% τον Σεπτέμβριο.

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