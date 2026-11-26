Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά στον Βλυχό Μεγάρων ανάμεσα σε δύο οικογένειες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα τα οποία διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Μια δύσκολη καθημερινότητα βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών που γειτνιάζουν με οικισμούς Ρομά, με τα περιστατικά παραβατικότητας να απασχολούν συχνά τις αστυνομικές Αρχές.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα από 1 έως και 25 Νοεμβρίου αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς μέσα σε μόλις 25 ημέρες καταγράφηκαν συνολικά 135 περιστατικά που σχετίζονται με Ρομά.

Από αυτά, τα 40 αφορούσαν περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας και της καθημερινότητας των κατοίκων, όπως ενοχλήσεις σε περαστικούς, φασαρίες, αλλά και άσκοπους πυροβολισμούς, που προκαλούν αναστάτωση και αίσθημα ανασφάλειας στις γύρω περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι πέντε περιπτώσεις συμπλοκών, είτε μεταξύ Ρομά είτε με άλλους πολίτες. Σε ορισμένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, η ένταση κλιμακώθηκε και σημειώθηκαν επιθέσεις με μαχαίρια.

Στην ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν επτά διαρρήξεις κατοικιών, ενώ σε δέκα περιπτώσεις οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις για οικοδομικές εργασίες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν γίνει καταπατήσεις περιουσιών και στη συνέχεια ανεγέρσεις αυθαίρετων κατασκευών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών, ωστόσο, αφορά κλοπές και άλλες μορφές παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, 74 υποθέσεις σχετίζονταν με ρευματοκλοπές, κλοπές νερού, αλλά και κλοπές από περαστικούς και μικρά καταστήματα, όπως τα ψιλικατζίδικα.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αναδεικνύει τις διαφορετικές όψεις της παραβατικότητας που καταγράφεται στις συγκεκριμένες περιοχές, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους.

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