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Στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων σε πολλαπλούς τομείς θα επικεντρωθεί η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης ανέφερε ότι η παραγωγική ικανότητα πυρηνικού υλικού της χώρας επεκτείνεται συστηματικά. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι ουσιαστικά πυρηνικές κεφαλές με μικρότερη ισχύ και εμβέλεια, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πεδία μαχών και σε περιφερειακές επιχειρήσεις και όχι σε διηπειρωτικά χτυπήματα.

«Η πυρηνική μας ικανότητα είναι πλέον πραγματικότητα», είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα τόνισε ότι η ιδιότητα της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης δεν θα αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ισχυρισμών ή της «ρητορικής αποπυρηνικοποίησης από δυνάμεις που αγνοούν την αντικειμενική πραγματικότητα και δεν αναγνωρίζουν την αλλαγή της κατάστασης».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεωρεί πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Κορέα. 26 Νοεμβρίου 2026 KCNA

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα πρέπει να «επικεντρωθεί στην αξιοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων σε πολλαπλούς τομείς για διαφορετικές αποστολές» και χαρακτήρισε τα πρόσφατα επιτεύγματα στην παραγωγή πυρηνικών όπλων ως σημαντική επιτυχία στην εφαρμογή της πολιτικής της χώρας για τις πυρηνικές δυνάμεις.

Η κατοχή πυρηνικών όπλων είναι «αμετάκλητη επιλογή», ανέφερε ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Επίσης τόνισε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης του πυρηνικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας, το οποίο κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμά της το 2023, θα θεωρηθεί «ανοιχτή κήρυξη πολέμου» και δήλωσε ότι η Πιονγιάνγκ δεν θα παραιτηθεί ποτέ από αυτό που χαρακτήρισε ως βασική εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας.

«Η κατοχή πυρηνικών όπλων από εμάς αποτελεί μια απολύτως μη αναστρέψιμη επιλογή, όσο υπάρχουν κακόβουλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μέσο για την επίτευξη ηγεμονίας», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει έξι πυρηνικές δοκιμές από το 2006, με την τελευταία και ισχυρότερη δοκιμή να έχει διεξαχθεί το 2017.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας δήλωσε τον Αύγουστο ότι, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η Πιονγιάνγκ διαθέτει μεταξύ 80 και 120 πυρηνικές κεφαλές. Πρόσθεσε, όμως, ότι η εκτίμηση αυτή προέρχεται από ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσημα.