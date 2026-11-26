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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Πέμπτης στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιπλέον, στην κάθοδο υπάρχουν και αναφορές για δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και ένα στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στις εισόδους και τις εξόδους της Αττικής οδού, ενώ στον εν λόγω δρόμο, καθυστερήσεις εντοπίζονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, σε όλο το μήκος της, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και της ΕΡΤ, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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