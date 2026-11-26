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Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση από τις καταγγελίες και τις πολιτικές εντυπώσεις στο πεδίο των αριθμών, των εισοδημάτων και των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για την επόμενη χρονιά. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στο κυβερνητικό μέτωπο, καθώς η υπόθεση Χατζηγιαννάκη και οι καταγγελίες για συμβάσεις στον Δήμο Στυλίδας έρχονται να προσθέσουν ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Η στρατηγική του Μαξίμου μοιάζει να έχει δύο σκέλη: από τη μία, η προβολή της οικονομικής πολιτικής ως βασικού πυλώνα πολιτικής αξιοπιστίας και από την άλλη, η προσπάθεια να απαντηθούν οι αιχμές για τις οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, χωρίς να επιτρέπεται η υπόθεση να εξελιχθεί σε μείζονα κυβερνητική κρίση.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί λοιπόν να βάλει ξανά την οικονομία στο προσκήνιο, επενδύοντας στον προϋπολογισμό του 2027 ως το βασικό πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν είχε μόνο δημοσιονομικό χαρακτήρα, αλλά και σαφή πολιτική στόχευση: να αποτυπωθεί η εικόνα μιας κυβέρνησης που εξακολουθεί να παράγει έργο, σχεδιάζει την επόμενη ημέρα και δεν αφήνει τις εσωτερικές αναταράξεις να επισκιάσουν τη συνολική της ατζέντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να συνδέσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, παρουσιάζοντας τον νέο προϋπολογισμό ως ένα σχέδιο με προοπτική και ορίζοντα το 2030. Οι προβλέψεις για ανάπτυξη 2,3%, αύξηση επενδύσεων κατά 7,9%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και ανεργία στο 7,9% αποτελούν τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία οικοδομείται η κυβερνητική επιχειρηματολογία.

Οι δεσμεύσεις για τον κατώτατο

Στο επίκεντρο μπαίνουν οι παρεμβάσεις για τα εισοδήματα, οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού μέσα στο 2027 και ο στόχος των 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028. Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα για αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και παρεμβάσεις στο στεγαστικό και στην ενίσχυση των συνταξιούχων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η οικονομία αποτελεί το πεδίο στο οποίο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πολιτική αντοχή της κυβέρνησης. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, ενώ η καθημερινότητα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πανηγυρικούς τόνους. Γι’ αυτό και η προσπάθεια να αναδειχθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους, θεωρείται κρίσιμη για την επαναφορά της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι οι εκκρεμότητες στο μέτωπο της δημόσιας διοίκησης παραμένουν. Η αναφορά στο «βαθύ κράτος» και στις παθογένειες που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως επιχειρεί να λειτουργήσει ως παραδοχή των προβλημάτων, αλλά και ως υπόσχεση ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Το μήνυμα είναι πως η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τη μάχη των μεταρρυθμίσεων, αλλά επιμένει ότι η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.

Η άμυνα του Λιάκου και το πολιτικό βάρος των συγγενικών συμβάσεων

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Λιάκος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στις καταγγελίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και συμβάσεις με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών επέλεξε μια γραμμή καθαρής αποστασιοποίησης από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των συγγενών του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προσωπική συμμετοχή σε συμβάσεις με το Δημόσιο ούτε έχει εμπλακεί στις σχετικές διαδικασίες. Επέμεινε ότι τα εισοδήματά του προέρχονται αποκλειστικά από τη βουλευτική του αποζημίωση, ενώ απέρριψε τις αιχμές περί παρεμβάσεων προς δημάρχους ή άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες.

Το επιχείρημα που προβάλλει είναι ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της αδελφής του στον συγκεκριμένο χώρο προηγείται της δικής του πολιτικής διαδρομής, καθώς, όπως ανέφερε, ξεκίνησε το 2008. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ζήτησε την αποχώρησή της από τη θέση της συνεργάτιδάς του πριν αναλάβει τα νέα καθήκοντα στο υπουργείο.

Η πολιτική ουσία, ωστόσο, δεν εξαντλείται στις προσωπικές εξηγήσεις. Για την κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι να μην αποκτήσει η υπόθεση διάρκεια και να μη μετατραπεί σε μια συζήτηση που θα συνδέσει την πολιτική εκπροσώπηση με ζητήματα διαφάνειας, οικογενειακών σχέσεων και δημόσιων συμβάσεων. Οι απαντήσεις του υφυπουργού αποτελούν μέρος της προσπάθειας να περιοριστεί η πίεση, αλλά το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης παραμένει.

Η υπόθεση Χατζηγιαννάκη και η νέα γραμμή αντιπαράθεσης

Στο ήδη φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον προστέθηκε η υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με τις αναφορές σε εταιρικές συμμετοχές και συμβάσεις που σχετίζονται με τον Δήμο Στυλίδας να πυροδοτούν νέο κύκλο αντιδράσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εταιρείες στις οποίες συμμετέχει φέρονται να έχουν αναλάβει συμβάσεις συνολικού ύψους 751.775,23 ευρώ μέσα στο 2025, ενώ γίνεται αναφορά σε διαδικασίες κατεπείγοντος και εκπτώσεις που κυμαίνονται από 1,59% έως 3%. Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες ήταν νόμιμες και ότι δεν υπήρξε παρέμβαση του δημάρχου.

Ο Χατζηγιαννάκης έχει επίσης υποστηρίξει ότι η εταιρεία που είχε συστήσει με τον δήμαρχο αφορούσε ιδιωτικά έργα, ενώ κάνει λόγο για προσωπική και επαγγελματική στοχοποίησή του. Παράλληλα, η παραχώρηση γραφείων στην οδό Φιλελλήνων για τις ανάγκες του οργανωτικού μηχανισμού της ΕΛΑΣ, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, έχει προστεθεί στη δημόσια συζήτηση, με τον ίδιο να επικαλείται την απουσία κρατικής χρηματοδότησης και την ανάγκη υποστήριξης της πολιτικής προσπάθειας.

Η ΕΛΑΣ, από την πλευρά της, καταγγέλλει ότι η ανάδειξη της συγκεκριμένης υπόθεσης επιχειρεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός απέναντι στις καταγγελίες για τον Βαγγέλη Λιάκο. Με ιδιαίτερα οξύ ύφος, κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης και συκοφάντησης, ενώ στρέφει τα πυρά της και προς το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ απαντά με δική του επίθεση, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες ανάθεσης έργων στον Δήμο Στυλίδας προβληματικές και κάνοντας λόγο για στημένο αλισβερίσι με δημόσιο χρήμα.

Έτσι, δύο διαφορετικές υποθέσεις, με διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές καταγγελίες, εξελίσσονται πλέον σε πεδίο ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει την οικονομία ως κεντρικό άξονα της συζήτησης, ενώ η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει στο προσκήνιο τα ζητήματα διαφάνειας και διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι εξαγγελίες του προϋπολογισμού θα καταφέρουν να απορροφήσουν την πολιτική πίεση ή αν οι υποθέσεις των αναθέσεων θα επιμείνουν, δυσκολεύοντας την προσπάθεια του Μαξίμου να μεταφέρει τη συζήτηση από την άμυνα στην επίθεση.