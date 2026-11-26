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Μια πολύ περίεργη υπόθεση ερευνούν οι Αρχές καθώς ένας 14χρονος με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι εξαφανίστηκε από το Παίδων «Αγία Σοφία»,όπου είχε μεταφερθεί μια ημέρα νωρίτερα από την μητέρα του, η οποία ωστόσο... εξαφανίστηκε!

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το παιδί μεταφέρθηκε με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι, από την μητέρ του. Το δε τραύμα ήταν τόσο σοβαρό που οι γιατροί προχώρησαν σε εισαγωγή του παιδιού ενώ ενημέρωσαν και τις Αρχές.

Ο νεαρός την επόμενη ημέρα έψαξε να βρει την μητέρα του, η οποία είχε εξαφανιστεί. Τότε ο 14χρονος, με τους ορούς ακόμα, σηκώθηκε και... έφυγε!

Μάλιστα, ένας γιατρός και ένας νσηλευτής αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς επιτυχία.

Ο ανήλικος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές καθώς στο παρελθόν δύο φορές είχε διαταχθεί από Εισαγγελέα η μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων.