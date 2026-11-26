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Η νέα μεταβολή του καιρού που ξεκινά από τα δυτικά δεν φαίνεται να είναι μια γρήγορη διέλευση ενός συστήματος. Αντίθετα, το στοιχείο που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι η εμμονή της κυκλοφορίας και κατά συνέπεια η μεγάλη διάρκεια των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές.

Το βαρομετρικό χαμηλό που μας πλησιάζει από τα δυτικά θα δυσκολευτεί να κινηθεί γρήγορα ανατολικότερα, καθώς η αντικυκλωνική κυκλοφορία στα ανατολικά λειτουργεί ουσιαστικά ως εμπόδιο στην προοδευτική του κίνηση.

Την ίδια στιγμή, οι επίμονοι νότιοι άνεμοι θα τροφοδοτούν συνεχώς το σύστημα με θερμές και πολύ υγρές αέριες μάζες από τη Μεσόγειο.

Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας δεν θα είναι μόνο οι κατά τόπους ισχυρές εντάσεις, αλλά και η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Σε ορισμένες περιοχές η βροχή θα επανέρχεται για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σημαντικά ύψη νερού.

Σήμερα Πέμπτη – Η επιδείνωση ξεκινά από τα δυτικά

Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας μεταφέρεται αρχικά στη δυτική Ελλάδα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και γενικότερα στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η σύγκριση των τριών κύριων μοντέλων είναι χαρακτηριστική.

Το ICON-EU δίνει για σήμερα μέγιστο 24ωρο ύψος βροχής στην ελληνική επικράτεια περίπου 36 mm στα Ιόνια νησιά, ενώ το ECMWF φτάνει περίπου στα 39 mm στην Ήπειρο.

Το GFS είναι σαφώς πιο συγκρατημένο, με περίπου 5 mm στα Ιόνια νησιά για το ίδιο 24ωρο.

Ήδη λοιπόν από την πρώτη ημέρα βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στην ένταση που αποδίδουν τα μοντέλα, υπάρχει όμως σαφής συμφωνία ότι η δυτική Ελλάδα είναι η πρώτη περιοχή που μπαίνει στο επίκεντρο της μεταβολής.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, διατηρώντας παράλληλα σχετικά ήπιες θερμοκρασίες.

Αττική

Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ όσο προχωρά η μεταβολή αυξάνεται και η πιθανότητα βροχών.

Το σημαντικότερο όμως για την Αττική βρίσκεται κυρίως στην εξέλιξη του συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η περιοχή θα επηρεαστεί, ιδιαίτερα καθώς η ζώνη των βροχοπτώσεων μετατοπίζεται ανατολικότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το ακριβές ύψος και η διάρκεια των βροχών στην Αττική δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με μεγάλη ασφάλεια, καθώς θα εξαρτηθούν αποφασιστικά από την τελική θέση του βαρομετρικού χαμηλού.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα βροχής.

Τα φαινόμενα δεν φαίνεται σήμερα να έχουν την ένταση που θα παρουσιάσουν στη δυτική Ελλάδα, όμως η περιοχή θα βρίσκεται μέσα στην ευρύτερη ζώνη της διαταραχής.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως νοτίων διευθύνσεων.

Τι μας λέει η σύγκριση ICON – ECMWF – GFS

Ο συγκριτικός χάρτης των τριών κύριων προγνωστικών μοντέλων είναι ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο για να καταλάβουμε τι γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα και τι παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη:

τα μοντέλα συμφωνούν αρκετά ως προς τη γενική εξέλιξη και τις περιοχές που θα επηρεαστούν, αλλά διαφωνούν σημαντικά στα ακριβή ύψη βροχής.

Και αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο σε ένα σύστημα του οποίου η ακριβής θέση θα καθορίσει πού θα εγκατασταθεί για περισσότερες ώρες η ζώνη σύγκλισης και συνεχούς τροφοδοσίας με υγρασία.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου – Ισχυρότατο σήμα στα δυτικά

Την Παρασκευή το σύστημα περνά στην πιο οργανωμένη φάση του στη δυτική Ελλάδα.

Εδώ έχουμε ένα πολύ ισχυρό σήμα από όλα τα μοντέλα.

Το ICON-EU φτάνει στα 159 mm στο 24ωρο στα Ιόνια νησιά.

Το ECMWF δίνει περίπου 105 mm στην Ήπειρο.

Το GFS, αν και χαμηλότερο, εμφανίζει επίσης σαφή ενίσχυση, με περίπου 49 mm στην Ήπειρο.

Είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ ποσοτικής πρόγνωσης και χωρικής σύγκλισης.

Τα μοντέλα διαφωνούν αρκετά για το πόσο ακριβώς θα βρέξει, αλλά όλα δείχνουν προς την ίδια γενική περιοχή: Ιόνιο – Ήπειρος – δυτική Ελλάδα.

Συνεπώς, το μήνυμα για την Παρασκευή είναι ισχυρό, ανεξαρτήτως της διαφοράς στα επιμέρους χιλιοστά.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου – Η βροχή αρχίζει να μετατοπίζεται ανατολικότερα

Το Σάββατο αρχίζει να αλλάζει η γεωγραφία των ισχυρότερων φαινομένων.

Το ICON-EU μεταφέρει το μέγιστο προς τη Θεσσαλία, με περίπου 116 mm.

Το ECMWF επίσης εμφανίζει το βασικό του μέγιστο στη Θεσσαλία, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ύψος, περίπου 53 mm.

Το GFS διατηρεί ισχυρότερο σήμα δυτικότερα, με περίπου 139 mm στην Ήπειρο.

Εδώ ακριβώς αρχίζουν να γίνονται πιο εμφανείς οι διαφορές στην ακριβή θέση του συστήματος.

Η συμφωνία των μοντέλων χαρακτηρίζεται πλέον περισσότερο μέτρια παρά υψηλή.

Το κοινό μήνυμα, ωστόσο, είναι ότι η κακοκαιρία εξακολουθεί να είναι ενεργή και ότι η περιοχή των σημαντικών βροχοπτώσεων αρχίζει να επεκτείνεται προς την κεντρική Ελλάδα.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Το ισχυρότερο σήμα μεταφέρεται στην κεντρική και νότια χώρα

Η Κυριακή είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη παρακολούθηση.

Και εδώ οι διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα είναι μεγάλες, αλλά ταυτόχρονα προκύπτει ένα πολύ σημαντικό κοινό στοιχείο:

ο κύριος άξονας των ισχυρών βροχοπτώσεων έχει πλέον μετατοπιστεί σημαντικά ανατολικότερα και νοτιότερα.

Το ICON-EU δίνει έως περίπου 220 mm στη Θεσσαλία.

Το ECMWF είναι αρκετά ηπιότερο, με περίπου 65 mm στη Στερεά Ελλάδα.

Το GFS εμφανίζει πολύ ισχυρό σήμα στην Πελοπόννησο, έως περίπου 191 mm.

Οι αριθμοί διαφέρουν πολύ.

Όμως γεωγραφικά σχηματίζεται πλέον μια αρκετά καθαρή ζώνη ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει:

Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Πελοπόννησο.

Και μέσα σε αυτή τη γενικότερη περιοχή βρίσκεται πλέον και η Αττική.

Με τα σημερινά δεδομένα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και η Αττική θα δεχθεί βροχοπτώσεις από το σύστημα. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό δεν είναι τόσο αν θα επηρεαστεί, αλλά πόσο έντονα και για πόσες ώρες.

Γιατί χρειάζεται επανεξέταση

Οι διαφορές που βλέπουμε την Κυριακή –από περίπου 65 mm στο μέγιστο του ECMWF μέχρι σχεδόν 220 mm στο ICON– είναι μεγάλες.

Δεν πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νούμερα ως τελική πρόγνωση για μια συγκεκριμένη πόλη ή περιοχή.

Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα τα μοντέλα διατηρούν το σύστημα ενεργό και μεταφέρουν σταδιακά την περιοχή των ισχυρότερων φαινομένων από τη δυτική προς την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα.

Η τελική θέση του χαμηλού θα κρίνει πολλά.

Μια μετατόπιση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων μπορεί να αλλάξει αισθητά το πού θα παραμείνει για περισσότερες ώρες η ζώνη των ισχυρών βροχών.

Γι' αυτό και η κατάσταση χρειάζεται επανεξέταση σε κάθε νέο προγνωστικό κύκλο.

Το βασικό μήνυμα της κακοκαιρίας

Αν θέλαμε να κρατήσουμε τρία πράγματα από τα σημερινά στοιχεία, αυτά είναι:

Πρώτον, το σύστημα παρουσιάζει εμμονή, επειδή δυσκολεύεται να κινηθεί ανατολικότερα.

Δεύτερον, τροφοδοτείται συνεχώς με υγρασία από τους νότιους ανέμους, άρα σε ορισμένες περιοχές το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η ένταση αλλά και η μεγάλη διάρκεια της βροχής.

Τρίτον, ο άξονας των σημαντικότερων βροχοπτώσεων μετατοπίζεται σταδιακά: από τη δυτική Ελλάδα την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, προς την κεντρική και ανατολική χώρα το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή.

Η Κυριακή, με τα σημερινά δεδομένα, εμφανίζει πολύ ισχυρό σήμα για Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Πελοπόννησο, ενώ και η Αττική βρίσκεται μέσα στην περιοχή που χρειάζεται στενή παρακολούθηση.

Δεν στεκόμαστε λοιπόν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό χιλιοστών. Στεκόμαστε πρωτίστως στη διάρκεια, στην εμμονή του συστήματος και στη σύγκλιση των μοντέλων ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τις σημαντικότερες βροχοπτώσεις.

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