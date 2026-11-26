Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου.
- 1922 - Ο αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εισέρχεται στον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών μετά από 3.000 χρόνια.
- 1943 - Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτελούν 118 Έλληνες ομήρους στο Μονοδένδρι Λακωνίας.
- 2003 - Το Κονκόρντ πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση στο Μπρίστολ της Αγγλίας.
- 2018 - Πεθαίνει ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, με σημαντικό έργο κυρίως την δεκαετία του 70. Το 1972 σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του «Ο τελευταίος αυτοκράτορας».
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