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Το τελικό τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday» της Disney και της Marvel, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (23/11), εκτιμάται πως συγκέντρωσε συνολικά 563 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Όπως αναφέρει το Deadline, η επίδοση αυτή το καθιστά το δημοφιλέστερο τρέιλερ στην ιστορία της Disney, αφήνοντας πίσω το πρώτο teaser της ίδιας ταινίας (503 εκατ.) καθώς και το βίντεο του «Deadpool & Wolverine» που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2024 (365 εκατ., μαζί με την τηλεοπτική μετάδοση).

Αποτελεί επίσης μία από τις σπάνιες κυκλοφορίες τελικού τρέιλερ που ξεπερνούν σε προβολές τα προηγούμενα προωθητικά βίντεο της ταινίας, τα οποία συνήθως πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ σκαρφάλωσε και στην κορυφή των τάσεων του YouTube για ταινίες.

Παράλληλα, αναδεικνύεται το δεύτερο δημοφιλέστερο κινηματογραφικό τρέιλερ όλων των εποχών, πίσω μόνο από ένα εκ των πρώτων τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο είχε αγγίξει τις 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ένα 24ωρο. Σημειώνεται ότι το τελικό βίντεο του «Spider-Man: Brand New Day» είχε συγκεντρώσει μόλις 131 εκατομμύρια.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι (Kevin Feige) τόνισε ότι το «Doomsday» και το «Avengers: Secret Wars» έχουν στόχο «να παραδώσουν τη σκυτάλη από το ένα σύμπαν στο άλλο». Όπως ανέφερε, το «Doomsday» αποτελεί ουσιαστικά «την κορύφωση όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα», ενώ το «Secret Wars» την επόμενη χρονιά «θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ταινίες του 2028, στα 20 χρόνια του MCU, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή».

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