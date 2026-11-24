Ο κινηματογράφος είχε πάντα αυτή την υπέροχη συνήθεια να δημιουργεί ατάκες που μένουν στην ιστορία. Όταν όμως πρόκειται για ατάκες που οι fans των κόμικς περιμένουν να μεταφερθούν από τις σελίδες των περιοδικών τους στη μεγάλη οθόνη, τότε ο ενθουσιασμός τους μόλις τις ακούσουν υπερπολλαπλασιάζεται.

Αυτό το συναίσθημα κυκλοφόρησε στους φανατικούς της Marvel, με το που είδαν το εκτυφλωτικά, δυνατό φινάλε του τελευταίου τρέιλερ του Avengers: Doomsday, το οποίο είχε μια μικρή, αλλά απολαυστική έκπληξη.

Είναι η στιγμή που ο Scott Summers -ο κατά τα φαινόμενα πιο αδικημένος από τους live action X-Men- επιτέλους σηκώνει το ανάστημά του και αναλαμβάνει τον ρόλο που πάντα είχε στα κόμικς, λέγοντας την ατάκα που -έστω και προσωρινά- επισκιάζει το «Avengers, Assemble» του Captain America στο «Avengers: Endgame»: «To me, my X-Men!».

Ναι, χρειάστηκαν 26 χρόνια από την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση των μεταλλαγμένων, αλλά κάποια πράγματα αξίζει να περιμένεις. Και για να είμαστε ειλικρινείς, καιρός ήταν.

Ο Cyclops δεν ήταν ποτέ απλώς ο τύπος με τα γυαλιά

Από την πρώτη ταινία X-Men το 2000, ο Cyclops του James Marsden είχε έναν κάπως άχαρο ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν της Fox, παρά το γεγονός ότι στα κόμικς αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομάδας, στη μεγάλη οθόνη συχνά βρισκόταν στη σκιά του Wolverine. Ο τελευταίος είχε την προσωπικότητα, τις ατάκες και φυσικά το μεγαλύτερο κομμάτι της προσοχής, ο Scott Summers έμενε συχνά με τα γυαλιά του και την αποστολή να κρατάει την ομάδα σε τάξη.

Μην παρεξηγούμαστε, δεν ήταν όλα άσχημα στις ταινίες της Fox, καθώς υπήρξαν δυνατές στιγμές και εξαιρετικές κινηματογραφικές προσαρμογές. Ωστόσο, η σχέση τους με το αυθεντικό υλικό των κόμικς δεν ήταν αυτό που λέμε «επιτυχημένη μεταφορά», με τα μαύρα δερμάτινα κοστούμια, τη συγκρατημένη superhero αισθητική -ο Wolverine έπρεπε να μπει σε ταινία με τον Deadpool για να φορέσει την κίτρινη μάσκα- και η απουσία ορισμένων εμβληματικών στιγμών άφησαν αρκετούς fans με την αίσθηση ότι οι X-Men δεν είχαν πάρει ποτέ ακριβώς τη μορφή που τους άξιζε.

Και εκείνος που την πλήρωσε κυρίως ήταν ο Cyclops.

26 χρόνια μετά, ο Scott Summers παίρνει αυτό που του αξίζει

Η συγκεκριμένη ατάκα δεν είναι απλώς ένα νοσταλγικό νεύμα στους παλιούς fans, αλλά μια στιγμή που αποκαθιστά, έστω και συμβολικά, την εικόνα του Cyclops ως ηγέτη των X-Men. Ο James Marsden που επιστρέφει στον ρόλο έχει την ευκαιρία να αναδείξει μια πλευρά του Scott Summers που οι κινηματογραφικές ταινίες δεν ανέδειξαν όσο θα έπρεπε.

Ειδικά όσοι παρακολούθησαν το πρόσφατο X-Men '97 έχουν ήδη πάρει μια γεύση από τη συγκεκριμένη στιγμή στην animated εκδοχή της ιστορίας. Τώρα, όμως, η εντολή ακούγεται και σε live action, με τον Marsden να δίνει στην ατάκα την ένταση που περίμεναν οι φίλοι της ομάδας.

Πολλοί μπορεί να ισχυριστούν ότι είναι κρίμα που αντί να ζήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια κανονική ταινία X-Men, τη βλέπουμε σε ένα τεράστιο crossover των Avengers. Αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Όχι σήμερα και σίγουρα θα περιμένουμε να τη δούμε και στην κανονική ταινία στις 17 Δεκεμβρίου.

Το trailer έκανε πάλι τη δουλειά του

Η άλλη συζήτηση αφορά την επιλογή της Marvel να αποκαλύψει μια τόσο δυνατή στιγμή μέσα από το trailer. Για πολλούς, το «To me, my X-Men!» θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο απολαυστικές εκπλήξεις της κινηματογραφικής αίθουσας. Φανταστείτε την αντίδραση του κοινού αν άκουγε για πρώτη φορά την ατάκα χωρίς να γνωρίζει τίποτα από πριν.

Από την άλλη, το marketing της Marvel γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί προσμονή και να τροφοδοτεί τη συζήτηση και η συγκεκριμένη σκηνή το κατάφερε στο έπακρο, μαζί με το φανταστικό 360 capture που θύμισε σε όλους εκείνο της πρώτης ταινίας Avengers που έχει γράψει ιστορία.

Το σημαντικό είναι πως ο Cyclops φαίνεται επιτέλους έτοιμος να διεκδικήσει τη θέση που του ανήκει και αν το Avengers: Doomsday καταφέρει να του δώσει περισσότερο χώρο από όσο είχαν οι προηγούμενες ταινίες, τότε ίσως αυτή η ατάκα να είναι μόνο η αρχή.

Γιατί, όσο κι αν αγαπάμε τον Wolverine, οι X-Men χρειάζονται έναν ηγέτη. Και ο Scott Summers μόλις υπενθύμισε σε όλους ποιος είναι.