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Δεκατέσσερις ποδηλατικές διαδρομές και εννέα προτεινόμενες διαδρομές via ferrata εντάσσονται στον νέο χάρτη εναλλακτικού τουρισμού της περιφερειακής ενότητας των Χανίων, μέσα από δύο πιλοτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο.

Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στο έργο «Διαχείριση και Ανάδειξη Υποδομών που Συμβάλλουν στην Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιεί η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.). Συγκεκριμένα, οι ποδηλατικές διαδρομές είναι από την ακτή του Πλατανιά στις πηγές των Μεσκλών.

Στις 7 Νοεμβρίου 2026, ποδηλάτες των χανιώτικων συλλόγων «Τάλως» και «Ο Κύδων» δοκίμασαν τη σηματοδοτημένη κυκλική διαδρομή 4 «Πλατανιάς – Μεσκλά», μήκους 37,7 χιλιομέτρων και μέτριας δυσκολίας. Η πορεία διέρχεται από τη λίμνη της Αγυιάς, την κοιλάδα του Κερίτη και το Μνημείο του Κερίτη στον Αλικιανό, καταλήγοντας στις πηγές των Μεσκλών, με πλήρη σήμανση στο πεδίο.

Συνολικά, ο δίγλωσσος χάρτης περιλαμβάνει 14 κυκλικές διαδρομές σε όλους τους δήμους των Χανίων και τη Γαύδο - από την Κίσσαμο και τον Ομαλό έως τα Σφακιά και τη Σούγια - παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία απόστασης, διάρκειας, δυσκολίας, υψομετρικών διαφορών και σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Σχετικά με το Δίκτυο via ferrata και πιλοτική χάραξη στον Σταυρό Ακρωτηρίου, παρουσιάστηκε το προτεινόμενο δίκτυο εννέα διαδρομών via ferrata, που καλύπτει τη Ζούρβα, τον Σταυρό, το ανατολικό Ακρωτήρι, τον Γκίγκιλο και την Γκρελέσκα.

Ο σχεδιασμός έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια, τη διάσωση και την προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων, με τις ορεινές χαράξεις σε Γκίγκιλο και Γκρελέσκα να παραμένουν εκτός πιλοτικής φάσης. Στην πλαγιά των Βαρδιών, απέναντι από το λιμανάκι της Γαλήνης, ολοκληρώθηκαν ήδη οι εργασίες διαμόρφωσης και επιτόπιας σήμανσης για την πιλοτική δια-δρομή «Σταυρός 1».

Ο πρόεδρος της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. Ευστράτιος Φλεμετάκης υπογράμμισε τη δυναμική των οργανωμένων διαδρομών να προσελκύουν επισκέπτες σε λιγότερο γνωστές περιοχές της Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της Π.ΑΝ.Ε-ΤΑΙ.Κ. Α.Ε. Μαρία Πετραντωνάκη συνέδεσε τις δύο δράσεις με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση των υποδομών εναλλακτικού τουρισμού και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών της ενδοχώρας.

Οι νέες διαδρομές φιλοδοξούν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα στην ενδοχώρα και να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες για δραστηριότητες στη φύση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην προβολή των τοπικών κοινοτήτων και στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού που συνδέονται με το φυσικό τοπίο, την άθληση και την περιήγηση.