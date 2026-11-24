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Ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η συζήτηση στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να θέσει όρια στη χρήση της ΤΝ για την προστασία εργαζομένων και να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας, επιβάλλοντας ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Με τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις» τίθενται νέοι κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και η αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου, δικαστικής προστασίας και αποκατάστασης.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Απασχόλησης για την καταγραφή των εργαζομένων που απασχολούνται στις πλατφόρμες. Το Μητρώο Απασχόλησης προβλέπεται να είναι διασυνδεδεμένο με τα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης για την καλύτερη καταγραφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.

Συνολικά, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, το οποίο θα ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, θα προάγει τη διαφάνεια και τη δίκαιη μεταχείριση και θα συμβάλλει στη διαχείριση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

12 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο

1. Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας;

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες.

Πρώτον, θεσπίζει για πρώτη φορά κανόνες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με περισσότερη διαφάνεια, ανθρώπινο έλεγχο και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γίνεται έτσι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζόμενων από την ανεξέλεγκτη και αδιαφανή χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Δεύτερον, ενισχύει την προστασία των χιλιάδων που εργάζονται μέσω πλατφορμών, ώστε να αναγνωρίζεται η πραγματική εργασιακή τους σχέση, να δηλώνεται η εργασία τους και να παρέχονται πληροφορίες για τους γενικούς όρους συνεργασίας για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερους ελέγχους αλλά και για τη μεγαλύτερη προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που διευκολύνουν εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, ενισχύουν την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών και στηρίζουν τη μητρότητα.

2. Τι αλλάζει στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην εργασία;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα, χρειάζονται όμως κανόνες για τη χρήση της.

Στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών (για παράδειγμα εταιρείες παράδοσης φαγητού), η χρήση αλγορίθμων μπορεί να λειτουργεί ως «μαύρο κουτί», όταν οι απασχολούμενοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν όσους εργάζονται μέσω αυτών για τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν και τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Για παράδειγμα, ένας διανομέας θα γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αναθέσεις και τις αμοιβές του.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή ή ουσιαστική αλλαγή αλγοριθμικών συστημάτων, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων που παράγονται κατά την εργασία μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης ή λήψης αποφάσεων, όπως βαθμολογήσεις και αξιολογήσεις.

3. Μπορεί μια πλατφόρμα να παρακολουθεί ανεξέλεγκτα έναν εργαζόμενο;

Όχι. Θεσπίζονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Για παράδειγμα, απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες εργαζομένου σε πλατφόρμα, καθώς και η συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά το διάστημα που το πρόσωπο δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία στην πλατφόρμα.

Η νέα διάταξη ενισχύει σημαντικά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων.

4. Μπορεί ένας αλγόριθμος να αποκλείσει έναν εργαζόμενο από την πλατφόρμα ή να επηρεάσει την πληρωμή του;

Οι αποφάσεις αποκλεισμού από την πλατφόρμα, αναστολής λογαριασμού ή λήξης συνεργασίας πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά από άνθρωπο.

Παράλληλα, όποιος επηρεάζεται από απόφαση που λαμβάνεται ή υποστηρίζεται από αυτοματοποιημένο σύστημα δικαιούται εξηγήσεις και μπορεί να ζητήσει επανεξέταση.

Αν διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων, η απόφαση πρέπει να διορθωθεί ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να προσφερθεί επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε.

5. Πώς προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια όσων εργάζονται μέσω πλατφορμών;

Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους που δημιουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως εργατικά ατυχήματα, κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα και ψυχολογική επιβάρυνση, και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση αλγορίθμων που ασκούν αδικαιολόγητη πίεση ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.

Οι ειδικές προστατευτικές προβλέψεις για τα προσωπικά δεδομένα και την αλγοριθμική διαχείριση καλύπτουν και ανεξάρτητους συνεργάτες, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

6. Τι αλλάζει στην εργασιακή σχέση όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών; Γίνονται όλοι μισθωτοί;

Όχι. Διατηρείται η δυνατότητα τόσο εξαρτημένης εργασίας όσο και ανεξάρτητης συνεργασίας.

Θεσπίζεται όμως μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας όταν οι πραγματικές συνθήκες δείχνουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο.

Συνεκτιμώνται, για παράδειγμα, περιστατικά όπως η υποχρεωτική αποδοχή αναθέσεων, η απαγόρευση συνεργασίας με τρίτους ή η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από την πλατφόρμα.

Στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει εξαρτημένη εργασία, εφόσον ενεργοποιείται το τεκμήριο.

Έτσι, γίνεται ευκολότερη η διεκδίκηση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στην πραγματική εργασιακή σχέση.

7. Τι αλλάζει για όσους εργάζονται σε πλατφόρμα μέσω τρίτης εταιρείας;

Όσοι εργάζονται μέσω τρίτης εταιρείας, με την οποία έχουν σύμβαση, απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας βάσει των σχετικών διατάξεων με όσους συνεργάζονται απευθείας με την πλατφόρμα.

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόσο η πλατφόρμα όσο και η ενδιάμεση εταιρεία ευθύνονται απέναντι στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και από τις δύο.

Έτσι, η μεσολάβηση τρίτης εταιρείας δεν στερεί από τον εργαζόμενο την προβλεπόμενη προστασία.

8. Πώς προστατεύονται περισσότερο οι πολίτες που απολαμβάνουν υπηρεσίες από πλατφόρμες, π.χ. παράδοση φαγητου;

Οι πλατφόρμες και οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν στο Υπουργείο Εργασίας όλους όσους τους παρέχουν εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι μισθωτοί ή ανεξάρτητοι συνεργάτες.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται νέο Μητρώο Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας μέσα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες είτε δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους είτε υποβάλλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των απασχολουμένων στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων, το είδος της εργασιακής τους σχέσης, τους γενικούς όρους συνεργασίας καθώς και τους διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούν.

Με το νέο Μητρώο θεσπίζεται υποχρεωτική και συστηματική καταγραφή της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών και ενισχύονται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των χρηστών υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας.

9. Τι μπορεί να κάνει κάποιος αν παραβιάζονται τα δικαιώματά του από μια πλατφόρμα;

Μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει επανόρθωση, ακόμη και αποζημίωση.

Απαγορεύεται να απολυθεί, να λυθεί η συνεργασία του ή να υποστεί δυσμενή μεταχείριση επειδή άσκησε τα δικαιώματά του.

Μπορεί επίσης, με τη συναίνεσή του, να εκπροσωπηθεί από τους εκπροσώπους των απασχολουμένων στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από την πλατφόρμα.

Επιπλέον, προβλέπεται δυνατότητα ιδιωτικής και ασφαλούς επικοινωνίας με άλλους απασχολουμένους και τους εκπροσώπους τους, χωρίς παρακολούθηση από την πλατφόρμα.

Έτσι, ενισχύεται η δυνατότητα ατομικής και συλλογικής διεκδίκησης δικαιωμάτων.

10. Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς και όσους φροντίζουν δικούς τους ανθρώπους;

Διευκολύνονται οι εργαζόμενοι στη λήψη των αδειών που δικαιούνται:

Οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν ένα επιπλέον έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για να λάβουν γονική άδεια και επίδομα για διαφορετικό (π.χ. δεύτερο, τρίτο) παιδί.

Επίσης, οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας.

Για όσους πρέπει να φροντίσουν δικούς τους ανθρώπους για σοβαρό ιατρικό λόγο καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης εξάμηνης εργασίας στον ίδιο εργοδοτη.

Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκρίνονται ευκολότερα στις οικογενειακές τους ανάγκες.

Πώς προστατεύονται τα παιδιά από το να μείνουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη;

Με τρεις νέες προβλέψεις.

Πρώτον, όταν συμπληρώνουν τα 18 έτη, διατηρούν την ασφάλιση μέσω των γονέων τους έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Δεύτερον, όταν λήγει η δική τους ασφάλιση από εργασία, μπορούν να επιστρέψουν στην ασφάλιση των γονέων τους έως την συμπλήρωση των 26 ετών, ανεξάρτητα από το αν είναι άνεργα ή φοιτούν, εφόσον είναι άγαμα και δεν διαθέτουν ενεργό ίδιο δικαίωμα.

Τρίτον, όταν εργάζονται μετά την ενηλικίωση, και έως την συμπλήρωση των 26 ετών, διατηρούν την κάλυψη μέσω των γονέων τους μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας για δική τους ασφαλιστική ικανότητα.

Έτσι, αντιμετωπίζονται κενά στην ασφαλιστική κάλυψη κατά τη μετάβαση των νέων στην εργασία και βελτιώνεται συνολικά η κάλυψη.

Ποια πρόσθετη προστασία προβλέπεται για τις εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ;

Με την νέα ρύθμιση, οι εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ αποκτούν πλέον πρόσβαση και στη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ, εφόσον εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές από τον ΕΔΟΕΑΠ και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Έτσι, ενισχύεται το εισόδημά τους κατά την απαιτητική αυτή περίοδο.

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