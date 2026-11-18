Εγκρίθηκε με 137 θετικές ψήφους η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα funds, το ιδιωτικό χρέος, τους servicers και το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ για τα κόκκινα δάνεια.

Ψήφισαν 294 βουλευτές, 137 «ναι» και 157 «παρών».

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για την Εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση διασφαλίζει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει και δεύτερη φορά τη σχετική κοινοβουλευτική δυνατότητα.

Βάσει της συνταγματικής αναθεώρησης του 2019, για την έγκριση της πρότασης απαιτούνταν 120 θετικές ψήφοι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των βουλευτών που θα την καταψηφίσουν.

Σύμφωνα με την πρόταση του προεδρείου, η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 29 μέλη, εκ των οποίων τα 28 θα προέρχονται κατ' αναλογίαν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, καθώς και ένας βουλευτής εκ των ανεξάρτητων.

Η προθεσμία της επιτροπής για την ολοκλήρωση των εργασιών της και τη σύνταξη πορίσματος, θα είναι τρίμηνη από τη συγκρότησή της, με δικαίωμα παράτασης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή.

Τι προβλέπει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Οκτωβρίου έχει ως αφετηρία την πρωτοβουλία συλλογικοτήτων δανειοληπτών και καταναλωτών «Η Δικαίωση» και προβλέπει τη διερεύνηση της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους από το 2015 μέχρι τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, με δυνατότητα εξέτασης και παλαιότερων αποφάσεων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Συγκεκριμένα, ζητείται να διερευνηθούν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και το ύψος των χρημάτων που ανακτήθηκαν από το Δημόσιο, οι όροι και τα τιμήματα μεταβίβασης των κόκκινων δανείων, καθώς και η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις τιτλοποιήσεις και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και τις κρατικές εγγυήσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά να εξεταστούν οι αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών εισπράξεων, αλλά και ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός κίνδυνος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προβλέπεται έλεγχος της λειτουργίας και της εποπτείας των funds και των servicers, των συμβάσεων διαχείρισης και των επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και των επιπτώσεων στην αγορά ακινήτων και κατοικίας. Στο επίκεντρο μπαίνουν επίσης οι πρακτικές είσπραξης απαιτήσεων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, οι πλειστηριασμοί και η προστασία της πρώτης κατοικίας και των ευάλωτων οφειλετών.

Τέλος, η Εξεταστική καλείται να προσδιορίσει τις νομοθετικές και εποπτικές αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται με βάση τα ευρήματά της.

Η πρόταση προβλέπει ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής εντός τεσσάρων μηνών από τη συγκρότησή της, με δυνατότητα παράτασης, καθώς και συλλογή εγγράφων και εξέταση μαρτύρων.

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