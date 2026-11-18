Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική και στην κυβέρνηση της ΝΔ και στην προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των κόκκινων δανείων και την προστασία των δανειοληπτών.

Η ΝΔ ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει «παρών», εκφράζοντας αντίθεση στη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και υπερασπιζόμενη την κυβερνητική πολιτική. Snapshot powered by AI

Την απόφασή του να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή. Την ίδια ώρα, η ΝΔ ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει «παρών», εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συγκρότηση της Επιτροπής.

ΠΑΣΟΚ: «Το μονοπάτι που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Μητσοτάκης»

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ γνωστοποιήθηκε αρχικά από πηγές της Χαριλάου Τρικούπη και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τον εισηγητή του κόμματος, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Παρά τη θετική ψήφο, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση της ΝΔ όσο και στην προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των κόκκινων δανείων.

«Η παράταξή μας δεν εργαλειοποίησε ποτέ τα αδιέξοδα της κοινωνίας μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις και εξαπατώντας τους πολίτες προς χάριν της εξουσίας», σημειώνουν πηγές του κόμματος, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι, παρά τις υποσχέσεις για «σεισάχθεια» και «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», η κυβέρνησή του άνοιξε την αγορά των κόκκινων δανείων στα funds, περιόρισε ουσιαστικά την προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

«Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», προσθέτουν, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο για τα funds και τους servicers, ακόμη και με ειδικά φορολογικά προνόμια, αφήνοντας τους δανειολήπτες χωρίς ουσιαστική προστασία.

Παράλληλα, θέτουν ζήτημα διαφάνειας για τις συμφωνίες που ενέκρινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης, οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση των μαζικών πλειστηριασμών.

ΝΔ: «Παρών» και υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής

Από την πλευρά της ΝΔ, ο εισηγητής Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θεωρεί χρήσιμη τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και θα ψηφίσει «παρών».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την τραπεζική πολιτική που ακολούθησε κατά τη διακυβέρνησή του, προαναγγέλλοντας ότι η ΝΔ θα αξιοποιήσει τη συζήτηση για να αναδείξει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

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