Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τους servicers και τα funds

Πώς ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τους servicers και τα funds

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  • Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο Πιερρακάκη που ενισχύει την εποπτεία των servicers και ρυθμίζει τη λειτουργία των funds, με θετική ψήφο της ΝΔ και καταψήφιση από την αντιπολίτευση.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για προστασία συνεπών οφειλετών, φορολογική ρύθμιση οφειλών και ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.
  • Ψηφίστηκαν άρθρα που ορίζουν υποχρεώσεις διαφάνειας, ανώτατο όριο τοκοφορίας, προστασία οφειλετών από ενέργειες είσπραξης και διαδικασίες διμερούς ρύθμισης οφειλών.
  • Θεσπίστηκε σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και αυξημένα πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου από τις εταιρείες διαχείρισης.
  • Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει αρμοδιότητες εποπτείας και επιβολής κυρώσεων σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
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Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τη στήριξη των δανειοληπτών και τη λειτουργία των Funds.

Επιπλέον, η υπουργική τροπολογία με τις δύο διατάξεις, με τις οποίες θεσπίζεται σταθερό επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω του εξωδικαστικoύ μηχανισμού για όλα τα έτη έως την εξόφληση τους και την αύξηση στο δεκαπλάσιο στα πρόστιμα από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ του ανώτατου προστίμου, που θα μπορεί να επιβάλλει η ΤτΕ στους Services σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου, ψηφίσθηκε με 212 ψήφους «υπέρ», έναντι 49 «κατά» και 27 «παρών».

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων - Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης - Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις», ψηφίστηκε με τη θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμμα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα άρθρα που τέθηκαν στην ονομαστική ψηφοφορία από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος Α' που αφορά την θέσπιση του πλαισίου ενίσχυσης εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), την εισαγωγή πλαισίου σχετικά με τις διμερείς διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, αλλά και τις ρυθμίσεις οφειλών προς την φορολογική διοίκηση και του φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, κατά την ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές εκτός του άρθρου 38 που ψήφισαν 287 βουλευτές:

- Το άρθρο 3, για «Ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο διαχειριστικών απαιτήσεων και δημοσιοποίηση πληροφοριών» ψηφίσθηκε με 204 ψήφους «υπέρ», έναντι 49 «κατά» και 35 «παρών».

- Το άρθρο 4, με τις «Υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών» ψηφίσθηκε με 212 ψήφους «υπέρ», έναντι 70 «κατά» και 22 «παρών».

- Το άρθρο 5, για τις «Υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αξιολόγηση συμμόρφωσης» ψηφίσθηκε με 211 ψήφους «υπέρ», έναντι 55 «κατά» και 22 «παρών».

- Το άρθρο 11, για την «Υποχρέωση συνεργασία των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων με το Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή» ψηφίσθηκε με 204 ψήφους «υπέρ», έναντι 64 «κατά» και 20 «παρών».

- Το άρθρο 13, για την «Υποχρέωση διαφάνειας ως προς την απαίτηση και την αναστολή τοκοφορίας» ψηφίσθηκε με 203 ψήφους «υπέρ», έναντι 34 «κατά» και 51 «παρών».

- Το άρθρο 14, για το «Ανώτατο όριο τοκοφορίας απαιτήσεων» ψηφίσθηκε με 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 26 «παρών».

- Το άρθρο 15, για την «Προστασία του συνεπούς οφειλέτη από ενέργειες είσπραξης» ψηφίσθηκε με 227 ψήφους «υπέρ», έναντι 47 «κατά» και 14 «παρών».

- Το άρθρο 17, για την «Τυποποίηση πρότασης ρύθμισης προ του πλειστηριασμού» ψηφίσθηκε με 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 68 «κατά» και 19«παρών».

- Το άρθρο 19, για «Ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης οφειλών» ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 111 «κατά» και 18 «παρών».

- Το άρθρο 21, περί της «Επικοινωνίας με τον οφειλέτη και διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για ρύθμιση οφειλής» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 111 «κατά».

- Το άρθρο 22, με τίτλο «Ανταπόκριση του οφειλέτη» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 130 «κατά» και --- «παρών».

- Το άρθρο 24, για την «Ανώτατη διάρκεια διαδικασίας πραγματοποίησης διμερούς ρύθμισης οφειλών» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 119 «κατά» και 11 «παρών».

- Το άρθρο 27, περί «Υποχρέωση καλής πίστης- Περιορισμός μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης» ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 112 «κατά» και17 «παρών».

- Το άρθρο 30, για τον «Ορισμό ως αρμόδιας αρχής και εξουσίες την ΤτΕ» ψηφίσθηκε με 160 ψήφους «υπέρ», έναντι 119 «κατά» και 9 «παρών».

- Το άρθρο 32, για την «Αυτοδίκαιη διαπίστωση υπέρβασης προθεσμιών και ενημέρωση της ΤτΕ» ψηφίσθηκε με 169 ψήφους «υπέρ», έναντι 70 «κατά» και 49 «παρών».

- Το άρθρο 33, σχετικά με την «Επίλυση διαφορών» ψηφίσθηκε με 161 ψήφους «υπέρ», έναντι 113 «κατά» και 14 «παρών».

- Το άρθρο 35, για «Ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών στη φορολογική διοίκηση σε έως 120 δόσεις» ψηφίσθηκε με 197 ψήφους «υπέρ», έναντι 37 «κατά» και 54 «παρών».

- Το άρθρο 36, για την «Ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 120 δόσεις» ψηφίσθηκε με 197 ψήφους «υπέρ», έναντι 37 «κατά» και 54 «παρών».

- Το άρθρο 38, που αφορά την «Κατάργηση χρονικών περιορισμών υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημόσιου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ψηφίσθηκε από 287 βουλευτές εκ των οποίων 226 ψήφισαν «υπέρ», έναντι 35 «κατά» και 26 «παρών».

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