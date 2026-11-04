Κόντρα Ανδρουλάκη - Πιερρακάκη για funds: «Είστε νεροκουβαλητές τους, το άρθρο 23 θα σας ακολουθεί»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για δυσκολίες των δανειοληπτών στην επικοινωνία με τα funds και αύξηση πλειστηριασμών, ενώ χαρακτήρισε το άρθρο 23 «ντροπή της ΝΔ» και «απόπειρα εξόντωσης» των δανειοληπτών.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση του άρθρου 23 και προτείνει ολοκληρωμένη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, με προσαρμοσμένες δόσεις και δημόσια συνεισφορά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ανταγωνιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, ενώ δήλωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να συμφωνήσει με μέρος της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης έθεσε υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρήσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφορετική αντιμετώπιση προτάσεων όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην προστασία δανειοληπτών, τη λειτουργία των funds, το άρθρο 23 και την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα και τη φοροδιαφυγή. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, με επίκεντρο τη λειτουργία των funds και των servicers, την απόσυρση του άρθρου 23 και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών αρχηγών και υπουργών συνεχίστηκε και κατά τη δευτερολογία τους, με τον κ. Πιερρακάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να ανταγωνιστεί τον Αλέξη Τσίπρα από τα αριστερά και να του καταλογίζει ότι διεκδικεί τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία.

«Το άρθρο 23 είναι μια ντροπή της ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες κατά την επικοινωνία τους με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Τώρα καταλάβατε τι περνάει ο τίμιος δανειολήπτης; Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα funds και δεν μπορούν να μάθουν τι οφείλουν, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται τα δάνεια», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θυμήθηκε τα προβλήματα αυτά «πέντε μήνες πριν τις εκλογές».

Επικαλούμενος στοιχεία για τους πλειστηριασμούς, υποστήριξε ότι από 4.500 το 2021 έφτασαν τους 25.500 το 2025, ενώ σχολίασε ειρωνικά προς τον υπουργό: «Για τα funds ναι, βελτιώσατε την κατάσταση. Παίρνετε άριστα 10, κ. Πιερρακάκη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 23, το οποίο η κυβέρνηση απέσυρε μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων.

«Το άρθρο 23 θα το θυμάστε για πολλά χρόνια, αλλά θα το θυμούνται και οι πολίτες. Γιατί δείχνει σε ποια όχθη βρίσκεστε», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «μια απόπειρα εξόντωσης γραμμένη από τα χέρια των funds και των servicers».

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, πρόσθεσε: «Είπατε ότι είναι καλό, εξηγήστε μας γιατί. Ως πρόεδρος του Eurogroup να το προτείνετε και σε άλλες χώρες να το νομοθετήσουν».

«Το άρθρο 23 είναι μια ντροπή της ΝΔ και θα σας ακολουθεί για πολλά χρόνια», τόνισε. Παράλληλα, επέκρινε την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση, υπενθυμίζοντας ότι του είχε ζητήσει να παραστεί στη Βουλή.

«Πού είναι ο πρωθυπουργός; Υποτιμά το θέμα; Δεν τον ενδιαφέρει; Υποτιμά τις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που είναι σε δεινή κατάσταση», διερωτήθηκε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στους πολίτες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και όχι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Περιγράφοντας τις συνέπειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είχε η επίμαχη ρύθμιση, αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός εργαζόμενου που χάνει τη δουλειά του, αδυνατεί να καταβάλει τη δόση του για λίγους μήνες και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του χωρίς δικαστική απόφαση.

«Είστε νεροκουβαλητές των funds. Είστε ο λόγος που αυτοί έχουν ρεκόρ κερδοφορίας στην Ελλάδα σε σχέση με όλες τις χώρες της ΕΕ», κατηγόρησε την κυβέρνηση.

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της επίμαχης διάταξης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση του άρθρου 23 δεν έχει κλείσει για το κόμμα του, καθώς, όπως υποστήριξε, αντίστοιχη πρόβλεψη εξακολουθεί να υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

«Δεν είναι για μας λήξαν το άρθρο 23 επειδή το αποσύρατε. Το ίδιο υπάρχει και στον νόμο για τον εξωδικαστικό», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης και κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να την υπερψηφίσει.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε τους δανειολήπτες, ψηφίστε για να δούμε σε ποια όχθη βρίσκεστε», σημείωσε. «Τον Αύγουστο οι 120 δόσεις ήταν μνημείο ανοησίας και τον Νοέμβριο υπεύθυνη πολιτική;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι υιοθετεί με καθυστέρηση προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες προηγουμένως απέρριπτε ως ανεδαφικές.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων, υπενθυμίζοντας ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «μνημείο ανοησίας», ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε μιλήσει για λαϊκισμό και αχρείαστη ρύθμιση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι μοιράζει «λεφτά από τη Monopoly».

«Και σήμερα; Ανακαλύψατε κι εσείς τις 120 δόσεις! Δηλαδή, κύριοι της κυβέρνησης, τι άλλαξε; Τον Αύγουστο ήταν "μνημείο ανοησίας" και τον Νοέμβριο έγινε "υπεύθυνη οικονομική πολιτική";», διερωτήθηκε.

Αντίστοιχη κριτική άσκησε για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη μείωση του ΦΠΑ. «Μόνιμη επωδός σας όταν σας καλούσαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά ήταν πως δεν θα περάσει στο ράφι και στον καταναλωτή», σημείωσε, ζητώντας από τον υπουργό να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι η μείωση του φόρου μπορεί να περάσει στις τιμές των προϊόντων περιόδου αλλά όχι στα τρόφιμα.

«Ο ΦΠΑ περνάει μόνο σε ό,τι προτείνει η ΝΔ. Σε ό,τι προτείνουμε οι υπόλοιποι δεν περνάει», σχολίασε.

Πρόκληση για συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την κυβέρνηση να φέρει προς συζήτηση την επόμενη εβδομάδα την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το κόμμα του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«Αυτή η πρόταση θα γίνει νόμος του κράτους μετά τις εκλογές, με προστασία της πρώτης κατοικίας», ανέφερε.

Παρουσιάζοντας τις βασικές προβλέψεις της πρότασης, έκανε λόγο για επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με όριο αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο οφειλέτη και προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, που θα φτάνουν έως τις 310.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Η πρόταση προβλέπει διάρκεια ρύθμισης έως 35 χρόνια, δόση προσαρμοσμένη στο πραγματικό εισόδημα του οφειλέτη και δυνατότητα προσωρινής συνεισφοράς του Δημοσίου για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για «πραγματικές 120 δόσεις» στις οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών, ώστε να μπορούν να εξαγοράζουν οι ίδιοι τα δάνειά τους πριν αυτά πωληθούν από τις τράπεζες σε funds.

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται επίσης η προστασία της αγροτικής περιουσίας, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και των εγγυητών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε, παράλληλα, να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Πούλησε 20 εκατ. κόκκινα δάνεια στα funds ο Τσίπρας. Και εσείς πουλήσατε 400 εκατ. με τον νόμο του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε.

Αιχμές για τις υποθέσεις «Mr. Χωριάτικο» και Pizza Fan

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις υποθέσεις φοροδιαφυγής που αφορούν τις επιχειρήσεις «Mr. Χωριάτικο» και Pizza Fan, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη φοροδιαφυγή και απάτη σε βάθος δεκαετίας.

Αντιπαρέβαλε τις συγκεκριμένες υποθέσεις με την αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καθυστερούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως ανέφερε, στις περιπτώσεις αυτές το ΚΕΑΟ προχωρά άμεσα σε καταλογισμό προστίμων, δεσμεύσεις λογαριασμών και αφαίρεση ασφαλιστικής ενημερότητας.

«Για αυτή την κατάσταση δεν νιώθετε την ανάγκη να λογοδοτήσετε πολιτικά;», ρώτησε την κυβέρνηση.

Κλείνοντας, έδωσε εκλογικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές θα συγκρουστούν η αναξιοπιστία και η συνέπεια, η διαφθορά και η διαφάνεια, η ασυδοσία και η λογοδοσία».

«Η Ελλάδα των γνωστών και των κολλητών κλείνει τον κύκλο της στις επόμενες εθνικές εκλογές», κατέληξε.

Σκληρή αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Πιερρακάκη στη δευτερολογία

Η ένταση συνεχίστηκε κατά τη δευτερολογία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά στην αναφορά του Κυριάκου Πιερρακάκη για το κόστος της εποχής των ανέξοδων υποσχέσεων.

«Συμφωνούμε, αλλά αυτή η εποχή ήταν η εποχή της ΝΔ. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε βρισκόσασταν στο ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική επίκληση της συναίνεσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα ψηφίζει ρυθμίσεις τις οποίες θεωρεί θετικές για την κοινωνία, ακόμη και όταν προέρχονται από την κυβέρνηση.

«Δεν είμαστε σαν εσάς. Ό,τι βοηθάει την κοινωνία θα το στηρίξουμε», ανέφερε, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την επιβολή προστίμων στα funds, υπό συγκεκριμένους κανόνες, καθώς και με τη σχετική ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού για το 3%.

Ωστόσο, κάλεσε τη ΝΔ να τοποθετηθεί και επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. «Τα υπόλοιπα καλά που λέμε εμείς θα στηρίξετε; Τι είδους συναίνεση είναι αυτή;», διερωτήθηκε.

Απαντώντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να συνδέσει την πολιτική στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον ανταγωνισμό του με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Τούτοι δω είναι Τσίπρας. Μη γίνεστε Λαφαζάνης για να τη βγείτε στον Τσίπρα από αριστερά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να συμφωνήσει με μέρος της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός απάντησε και στις αναφορές του κ. Ανδρουλάκη για την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή.

«Μου κάνετε πάντα την ίδια εμπαθή επίθεση ότι κάποτε ήμουν στο ΠΑΣΟΚ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μια παράταξη εδώ και 25 χρόνια που κοιτάει το μέλλον και όχι το παρελθόν», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πέρασε στην αντιπαράθεση, λέγοντας: «Μην κοιτάτε εμένα για το ποιος φταίει που εσείς διεκδικείτε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, ενώ ο Μητσοτάκης διεκδικεί τρίτη θητεία. Κοιτάξτε τον κοντινότερο καθρέφτη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στις υποθέσεις φοροδιαφυγής, ζητώντας εξηγήσεις για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

«Πού είναι τα σύγχρονα εργαλεία; Δεν είδαν τους τζίρους; Γιατί 7,5 χρόνια κυβέρνηση δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους απατεώνες;», διερωτήθηκε.

Τέλος, επανέφερε το ζήτημα του ΦΠΑ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τις δικές της προτάσεις και εκείνες της αντιπολίτευσης.

«Στο αλεύρι και τις πατάτες δεν περνάει η μείωση ΦΠΑ. Για αυτά που προτείνετε εσείς, περνάει η μείωση του ΦΠΑ», κατέληξε.