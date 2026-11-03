Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Αύριο οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή για το δώρο στα funds»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή για το άρθρο 23 που αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Το άρθρο 23 επέτρεπε στις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να γίνονται αυτομάτως εκτελεστοί τίτλοι, ενισχύοντας τα funds σε βάρος των δανειοληπτών.

Η κυβέρνηση απέσυρε τη ρύθμιση μετά από κριτική της αντιπολίτευσης και δικηγορικών συλλόγων.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η απόσυρση δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να λογοδοτήσει πολιτικά για την αρχική επιλογή.

Ο Ανδρουλάκης ζητά από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί στη Βουλή και να εξηγήσει τους λόγους προώθησης του επίμαχου άρθρου. Snapshot powered by AI

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή για το επίμαχο άρθρο 23, το οποίο η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο ζήτημα, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «δώρο» της Νέας Δημοκρατίας προς τα funds, εις βάρος των δανειοληπτών, και ξεκαθαρίζει ότι η απόσυρσή της δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να λογοδοτήσει.

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον καλεί να τοποθετηθεί στη Βουλή την Τετάρτη, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιχείρησε να προωθήσει τη συγκεκριμένη διάταξη.

«Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τι προέβλεπε το επίμαχο άρθρο 23

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 23 προέβλεπε τη δυνατότητα οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν αυτομάτως εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την κριτική που ασκήθηκε στη διάταξη, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα ενίσχυε τη θέση των funds και των servicers απέναντι στους δανειολήπτες, περιορίζοντας τα στάδια δικαστικής προστασίας των οφειλετών.

Η κυβέρνηση τελικά απέσυρε τη διάταξη, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων.

Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε αναδείξει το ζήτημα και είχε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου, επιμένει πλέον στην ανάγκη να δοθούν πολιτικές εξηγήσεις για την αρχική κυβερνητική επιλογή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μεταφέρει την αντιπαράθεση απευθείας στη Βουλή.

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