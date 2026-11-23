Snapshot Δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα σε άθλιες συνθήκες εγκατάλειψης στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης παραβίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και φρόντισαν τα παιδιά πριν τα μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κρατούνται μέχρι τη δίκη τους στο Αυτόφωρο.

Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία μετά από ώρες που άκουγαν τα κλάματα των παιδιών χωρίς να εμφανίζεται ενήλικας.

Τα παιδιά παραμένουν υπό προστασία στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου δύο μικρά αδελφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν μόνα, χωρίς την παρουσία ενήλικα, μέσα σε ένα σπίτι που παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης.

Το βίντεο αποτυπώνει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα, με σκουπίδια, πεταμένα ρούχα και παπούτσια να καλύπτουν τους χώρους, ενώ η βρωμιά και η δυσοσμία, όπως περιέγραψαν οι αστυνομικοί, ήταν διάχυτες παντού.

Την ίδια ώρα, η κάμερα καταγράφει τα σπαρακτικά κλάματα του δίχρονου αγοριού, αλλά και τις προσπάθειες των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης να ηρεμήσουν τα δύο τρομαγμένα παιδιά. «Μην κλαις», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στο αγοράκι, προσπαθώντας να το καθησυχάσει, ενώ ένας δεύτερος απευθύνεται στο τετράχρονο κοριτσάκι λέγοντάς του: «Πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά».

Στο βίντεο ακούγονται, επίσης, οι φωνές γειτόνων, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα μετά τους αστυνομικούς, προκειμένου να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν στα δύο παιδιά.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εικόνα του αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, Ανθυπαστυνόμου Ιωάννη Χατζηηλία, ο οποίος πήρε αμέσως στην αγκαλιά του το δίχρονο αγοράκι. Διαπιστώνοντας ότι ήταν λερωμένο, αναζήτησε πάνες και καθαρά ρούχα, το άλλαξε και το φρόντισε, προτού απομακρύνει μαζί με τον συνάδελφό του τα δύο αδελφάκια από το διαμέρισμα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Η κινητοποίηση των γειτόνων και η επέμβαση της Αστυνομίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, καθώς άκουγαν επί ώρες τα κλάματα των δύο παιδιών από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στους αστυνομικούς, τα παιδιά έκλαιγαν από νωρίς το απόγευμα, χωρίς να εμφανίζεται κάποιος ενήλικας για να τα φροντίσει. Τελικά, λίγο μετά τις 23:00, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν μόνα τους μέσα στο σπίτι.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και δόθηκε εντολή για το άνοιγμα της πόρτας, έγιναν προσπάθειες να βρεθεί κλειδαράς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καθώς περνούσε η ώρα και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν ολοένα πιο έντονα, οι αστυνομικοί έκριναν ότι δεν υπήρχε περιθώριο περαιτέρω αναμονής.

Έτσι, ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας και ο συνάδελφός του Νίκος Τζεβελέκης παραβίασαν την πόρτα του διαμερίσματος, προκειμένου να απομακρύνουν τα παιδιά από τον άμεσο κίνδυνο.

«Το σπίτι ήταν τρώγλη – Αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά»

Την εικόνα που αντίκρισε μόλις μπήκε στο διαμέρισμα περιέγραψε ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος μετρά 29 χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία.

Όπως ανέφερε, μιλώντας για την επιχείρηση διάσωσης των δύο παιδιών, οι γείτονες τον περίμεναν έξω από την πολυκατοικία και του υπέδειξαν το διαμέρισμα από το οποίο ακούγονταν οι φωνές.

«Έβαλα το αυτί μου στην πόρτα και το άκουσα κι εγώ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους, αλλά κατάλαβα ότι ήταν πολύ μικρά σε ηλικία και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και εξαντλήθηκαν οι προσπάθειες να ανοίξει η πόρτα χωρίς να προκληθεί ζημιά, οι δύο αστυνομικοί αποφάσισαν να μπουν στο διαμέρισμα.

«Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν και έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Με τον συνάδελφό μου σπάσαμε την πόρτα και, όταν μπήκαμε μέσα, αυτό που αντικρίσαμε ήταν σοκαριστικό. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά, είμαι 29 χρόνια αστυνομικός, αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά. Το σπίτι ήταν τρώγλη, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια, όλα πεταμένα παντού, βρωμιά και δυσοσμία. Τα παιδιά ήταν έντρομα και έκλαιγαν ασταμάτητα, ενώ ο μικρός, που ήταν μόλις δύο ετών, ήταν και λερωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη στιγμή που ανέλαβε να φροντίσει το μικρό αγόρι, τονίζοντας ότι λειτούργησε αυθόρμητα, με το ένστικτο του πατέρα.

«Αμέσως, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Ενήργησα ενστικτωδώς σαν πατέρας. Έψαξα, βρήκα πάνες, τον άλλαξα, του βρήκα αλλαξιά ρούχα και μαζί με την αδερφούλα του ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Το κοριτσάκι, όταν με είδε, έσκασε ένα χαμόγελο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Ενώ έκλαιγε γοερά, όταν μας είδε ήταν σαν να είδε αγγέλους», είπε συγκινημένος.

Ο αστυνομικός αναφέρθηκε και στη στιγμή που εμφανίστηκαν οι δύο ενήλικες, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, ήταν η μητέρα και ο σύντροφός της. Σύμφωνα με όσα του είπαν, ο άνδρας βρισκόταν στην εργασία του από τις 14:00, ενώ οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Όπως πρόσθεσε, οι γονείς εμφανίστηκαν καλοντυμένοι, σαν να είχαν επιστρέψει από βραδινή έξοδο.

Στο νοσοκομείο τα δύο παιδιά – Στο Αυτόφωρο η μητέρα και ο σύντροφός της

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν αρχικά στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και, με εισαγγελική εντολή, στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένουν υπό προστασία.

Σε βάρος της 22χρονης μητέρας και του 25χρονου συντρόφου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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