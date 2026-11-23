Snapshot Η πλατφόρμα EU Academy υπέστη κυβερνοεπίθεση που οδήγησε σε διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών.

Χάκερ από την Κίνα ενδέχεται να κρύβονται πίσω από την επίθεση.

Η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε προληπτικά και εφαρμόστηκαν επιπλέον μέτρα ασφαλείας.

Η χρήση του εργαλείου ARTEX, κινεζικής προέλευσης, υποδηλώνει την πολυπλοκότητα και την πιθανή σύνδεση με κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Επιτροπή έχει ενημερώσει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και η εσωτερική έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Την κυβερνοεπίθεση που υπέστη η πλατφόρμα της, EU Academy, η οποία επιτρέπει σε εξωτερικούς χρήστες να παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, επιβεβαίωσε η Κομισιόν, με τις Αρχές να θεωρούν πως πίσω από το περιστατικό κρύβονται χάκερ από την Κίνα.

Όπως αναφέρει το Politico, που είχε αποκαλύψει το περιστατικό, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι η πλατφόρμα τη EU Academy «επηρεάστηκε από την κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής».

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της EU Academy», επεσήμανε.

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης διέρρευσαν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο παραμένει άγνωστο το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα EU Academy απενεργοποιήθηκε προληπτικά, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Για την επίθεση έχει ενημερωθεί και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Αν και η Επιτροπή έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να αποδώσει επίσημα ευθύνες για την επίθεση, καθώς η εσωτερική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δημοσίευμα του Euronews αναφέρει πως στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται χάκερ από την Κίνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι Κινέζοι χάκερ δεν στόχευαν συγκεκριμένα συστήματα, αλλά αντίθετα δοκίμαζαν μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα πληροφοριακά δίκτυα της Κομισιόν.

Οι υποψίες για διασύνδεση με τις κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας βασίζονται στην πολυπλοκότητα της επίθεσης, καθώς και στη χρήση του ARTEX, ενός εργαλείου κυβερνοασφάλειας κινεζικής ανάπτυξης το οποίο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό τρωτών σημείων που στη συνέχεια μπορούν να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.

Κορυφαίες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, έχουν αποδώσει στις συνδεόμενες με την Κίνα ομάδες Storm-0940 και Panda Vapor επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ARTEX.

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