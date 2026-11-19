Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, από την οποία μεγάλος αριθμός προσωπικών δεδομένων εκτέθηκε σε κίνδυνο.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι περιόρισε σημαντικά την επίθεση και τα συστήματά της επανέρχονται σταδιακά.

Δεν είναι ακόμη σαφής η έκταση της ζημιάς ούτε το χρονικό πλαίσιο της επίθεσης.

Η Κομισιόν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση στην κυβερνοεπίθεση. Snapshot powered by AI

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αξιωματούχους να εικάζουν ότι μεγάλος αριθμός προσωπικών δεδομένων εκτέθηκε σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχο της ΕΕ, η Κομισιόν εκτιμά ότι περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την επίθεση και ότι τα συστήματά της σταδιακά επανέρχονται, αλλά δεν είναι ακόμα σαφής η έκταση της ζημιάς ούτε το ακριβές χρονικό πλαίσιο στο οποίο συνέβη η κυβερνοεπίθεση.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπίθεσης που εντοπίστηκε", δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ.

«Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους», ανέφερε.

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