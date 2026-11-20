Snapshot Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου εξιχνίασε 17 τηλεφωνικές απάτες σε 10 πόλεις της Ελλάδας.

Τα θύματα ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, τους οποίους οι δράστες εξαπατούσαν με ψευδείς προφάσεις όπως τροχαίο συγγενικού προσώπου ή επίκληση αστυνομικής και λογιστικής ιδιότητας.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας απέσπασαν συνολικά 31.000 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης αξίας.

Ταυτοποιήθηκε 51χρονος Έλληνας ως εισπράκτορας της ομάδας, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση 17 υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης, που διαπράχθηκαν σε δέκα πόλεις της Ελλάδας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε 51χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εισπράκτορα σε εγκληματική ομάδα που απέσπασε συνολικά 31.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση 10 τετελεσμένων απατών και επτά αποπειρών, οι οποίες καταγράφηκαν από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2026.

Η δράση της ομάδας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτεινόταν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Άρτα, Δράμα, Κομοτηνή και Κατερίνη.

Τα προσχήματα με τα οποία εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο στόχαστρο των δραστών βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι, τους οποίους προσέγγιζαν τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά σενάρια για να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άγνωστοι που πραγματοποιούσαν τις κλήσεις ισχυρίζονταν ότι συγγενικό πρόσωπο του υποψήφιου θύματος είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Σε άλλες τηλεφωνούσαν προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να παραλάβουν χρήματα και τιμαλφή για δήθεν ασφαλή φύλαξη.

Ένα ακόμη πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν οι απατεώνες ήταν η επίκληση της ιδιότητας του λογιστή, με σκοπό να πείσουν τους πολίτες να συγκεντρώσουν τις οικονομίες ή τα κοσμήματά τους.

Αφού εξασφάλιζαν τη συνεργασία των θυμάτων, τους υποδείκνυαν συγκεκριμένο σημείο ή πρόσωπο στο οποίο έπρεπε να αφήσουν ή να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή.

Ο ρόλος του 51χρονου και η λεία των 31.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί, από την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 51χρονο ημεδαπό, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του εισπράκτορα της ομάδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αναλάμβανε να παραλαμβάνει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν συγκεντρώσει τα θύματα, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί τηλεφωνικά.

Οι δράστες κατάφεραν σε δέκα περιπτώσεις να αποσπάσουν συνολικά 31.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα η χρηματική αξία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί. Σε βάρος του 51χρονου, για τη φερόμενη συμμετοχή του στην εγκληματική ομάδα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 51χρονου

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε νόμιμη έρευνα στην κατοικία του 51χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

3.435 ευρώ σε μετρητά, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Ένα μαχαίρι.

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Ο 51χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστά δικογραφία για τη φερόμενη συμμετοχή του στην ομάδα που διέπραττε τις τηλεφωνικές απάτες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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