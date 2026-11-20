Snapshot Ο 70χρονος Ρεϊνάλντο Ντένες εκτελέστηκε στο Τέξας μετά από μία ώρα βασανιστικής διαδικασίας λόγω δυσκολιών στην τοποθέτηση ενδοφλέβιων βελόνων.

Ο Ντένες εξέφρασε έντονο πόνο και ικέτευε για ανακούφιση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Οι φυλακές δήλωσαν ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπήρξαν πολλές προσπάθειες για την εύρεση κατάλληλης φλέβας.

Η εκπρόσωπος των φυλακών αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των πόνων του Ντένες, υποστηρίζοντας πως ίσως υπερέβαλλε ή προσποιούνταν.

Η εκτέλεση του Ντένες ακολούθησε παρόμοια προβλήματα με τη θανατική ποινή της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, όπου το φάρμακο δεν εισήλθε σωστά στην κυκλοφορία του αίματος. Snapshot powered by AI

Άλλη μία βασανιστική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τέξας, με τον 70χρονο Ρεϊνάλντο Ντένες, ο οποίος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για την δολοφονία του Γιάνος Σούτς, ενός εμπόρου διαμαντιών που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο Χιούστον τον Ιανουάριο του 1996, να χρειάστηκε μία ώρα για να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, οι υπάλληλοι των φυλακών του Χάντσβιλ δυσκολεύτηκαν να βρουν κατάλληλη φλέβα στον 70χρονο, για να τοποθετήσουν δύο ενδοφλέβιες βελόνες που μέσω των οποίων θα χορηγούνταν η θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη.

Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ο Ντένες βογκούσε επανειλημμένα από τον πόνο, αναστέναξε αρκετές φορές και ζητούσε από τον Θεό να τον απαλλάξει αυτόν, με τις σωφρονιστικές αρχές να επιμένουν ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας τηρήθηκε κανονικά αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ντένες ίσως υπερέβαλλε ή προσποιούνταν.

Να σημειωθεί ότι η εκτέλεση του Ντένες σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί τον Σεπτέμβριο, στην οποία είχε επίσης χορηγηθεί πεντοβαρβιτάλη σε δύο δόσεις. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η ουσία δεν εισήλθε σωστά στην κυκλοφορία του αίματός της και συγκεντρώθηκε στα χέρια της, προκαλώντας εγκαύματα και φουσκάλες.

«Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!»

Σύμφωνα με την περιγραφή δημοσιογράφου του Associated Press που παρευρέθηκε στην εκτέλεση, ο Ντένες είπε πριν να του χορηγηθεί η ουσία ότι ήθελε οι αγαπημένοι του να γνωρίζουν πως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ευλογημένος, «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα».

Στη συνέχεια είπε στον διευθυντή των φυλακών: «Προχώρα, διευθυντή!».

Σχεδόν αμέσως, όμως, αναφώνησε «Ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!», ενώ στη συνέχεια άρχισε να βρίζει και ικέτευσε «τον Πατέρα» να «πάρει αυτόν τον πόνο». «Άσε με να φύγω, Πατέρα», έλεγε ξανά και ξανά. «Άσε με να φύγω. … Είμαι εδώ. Ήμουν γιος Σου όλα αυτά τα χρόνια».

Στη συνέχεια φώναξε: «Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!» και περιέγραψε τον πόνο ως κράμπα. Αφού είπε άλλη μια βρισιά, βόγκηξε και μετά είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μην με αφήνεις να υποφέρω έτσι. Έλα τώρα».

Μετά από τρεις δυνατούς αναστεναγμούς, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού — οκτώ συνολικά — οι οποίοι σταδιακά γίνονταν πιο αδύναμοι, προτού ακουστεί ένα τελευταίο δυνατό ροχαλητό. Στη συνέχεια άρχισε να αναπνέει ήσυχα, παίρνοντας περίπου δώδεκα αναπνοές, οι οποίες επίσης γίνονταν σταδιακά όλο και πιο αδύναμες.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:07, 63 λεπτά αφότου ο Ντένες είχε δεθεί στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, αφού εξετάστηκε από γιατρό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, στις 19:08, στις φυλακές του Χάντσβιλ.

«Νομίζω πως προσποιούνταν»

Οι σωφρονιστικές αρχές δήλωσαν ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες τηρήθηκαν κανονικά. Η εκπρόσωπος Τύπου των φυλακών, Αμάντα Χερνάντεζ, αναγνώρισε ότι έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες για την εύρεση κατάλληλης φλέβας, προτού η ομάδα εκτέλεσης καταφέρει να τοποθετήσει τις βελόνες στο αριστερό πόδι του Ντένες και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του.

Η ίδια δεν γνώριζε πόσες προσπάθειες έγιναν, αλλά ανέφερε ότι τα σημεία που τελικά χρησιμοποιήθηκαν ήταν σύμφωνα με τις διαδικασίες της πολιτείας.

Η Ερνάντεζ άφησε να εννοηθεί επίσης ότι ο Ντένες ενδέχεται να υπερέβαλλε ως προς τον πόνο, εξηγώντας ότι άρχισε να παραπονιέται προτού καν αρχίσει η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ ανέφερε πόνο σε σημεία όπου δεν είχε τοποθετηθεί ενδοφλέβια βελόνα.

Όταν ρωτήθηκε αν προσποιούνταν, απάντησε: «Νομίζω πως ναι, υπήρξαν τέτοιοι ισχυρισμοί... Από την πλευρά μας δεν υπήρξε τίποτα ασυνήθιστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να τοποθετήσουμε ενδοφλέβιες βελόνες σε άλλα σημεία. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας κρατούμενος διατύπωσε αμέσως ισχυρισμούς ότι πονάει», κατέληξε.

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