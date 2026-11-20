Snapshot Το κέντρο διάσωσης «La Ninna» στην Ιταλία φιλοξενεί και φροντίζει ελλιποβαρή σκαντζοχοιράκια που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί καθυστέρηση στην αναπαραγωγή των σκαντζόχοιρων, με αποτέλεσμα να γεννιούνται αδύναμα αργά μέσα στο φθινόπωρο.

Το κέντρο διαθέτει θερμοκοιτίδες, υγρά, οξυγόνο και εξοπλισμό για επείγοντα περιστατικά και φροντίζει περίπου 300-500 σκαντζόχοιρους κάθε χρόνο.

Οι εργαζόμενοι δίνουν ονόματα στα ζώα ως συμβολική κίνηση ελπίδας για την επιβίωσή τους και προσπαθούν να τα επανεντάξουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η έλλειψη τροφής λόγω μειωμένων πληθυσμών εντόμων αναγκάζει τους σκαντζόχοιρους να ψάχνουν τροφή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που μαρτυρεί την κρίσιμη κατάσταση των ειδών. Snapshot powered by AI

Όταν ένα ελλιποβαρές σκαντζοχοιράκι φτάνει στο μοναδικό κέντρο διάσωσης αποκλειστικά για σκαντζόχοιρους στην Ιταλία, αυτό τοποθετείται σε μια θερμοκοιτίδα, λαμβάνει υγρά και οξυγόνο αν χρειαστεί, και του δίνεται ένα όνομα — μια μικρή χειρονομία ελπίδας ότι θα επιβιώσει.

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχουν μετατρέψει το κέντρο διάσωσης «La Ninna» στην περιοχή του Πιεμόντε της βόρειας Ιταλίας σε ένα κέντρο φιλοξενίας για αυτά τα άγρια μικρά ζωάκια.

Πριν από δύο χρόνια, το κέντρο είχε περιθάλψει 450 σκαντζόχοιρους και περισσότερους από 700 πέρυσι, ενώ φέτος αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί ελάχιστα.

«Βρισκόμαστε στη μέση του φθινοπώρου και έχουμε "πλημμυρίσει" από μικροσκοπικούς σκαντζόχοιρους που ζυγίζουν 100 έως 200 γραμμάρια», δήλωσε στο Associated Press, ο κτηνίατρος Μάσιμο Βατσέτα, ο οποίος ίδρυσε το κέντρο πριν από 14 χρόνια, αφού διαπίστωσε την αυξανόμενη ευπάθεια των συγκεκριμένων ζώων.

«Γεννήθηκαν αργά μέσα στο φθινόπωρο λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και, δυστυχώς, δεν μπορούν να επιβιώσουν έξω», είπε, εξηγώντας ότι η κλιματική αλλαγή ωθεί τα ζώα να ζευγαρώνουν αργότερα μέσα στο έτος, με αποτέλεσμα να γεννιούνται μικρά ακόμη και στα μέσα του φθινοπώρου

Σύμφωνα με τον Βατσέτα, ένας σκαντζόχοιρος πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 700 γραμμάρια για να μπορέσει περάσει με επιτυχία τη χειμερία νάρκη.

Μέχρι πριν από μια δεκαετία, οι σκαντζόχοιροι γεννιόντουσαν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου το αργότερο. Τώρα, όμως, μερικοί γεννιούνται από αυτούς γεννούνται ακόμη και τον Νοέμβριο, γεγονός που τους αφήνει πολύ λίγο χρόνο για να φτάσουν σε ένα υγιές βάρος πριν από τη χειμερία νάρκη.

Το κέντρο, το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από δωρεές, διαθέτει οκτώ υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης καθώς και πλήθος εθελοντών. Είναι εξοπλισμένο να λειτουργεί σαν κλινική επειγόντων περιστατικών, έχοντας θερμοκοιτίδες, εξοπλισμό για υπέρηχους και φιάλες οξυγόνου.

Η Ελίσα Μαντζιόνε ταΐζει έναν σκαντζόχοιρο στο κέντρο διάσωσης «La Ninna» στο Νοβέλο της Ιταλίας AP

«Μια μορφή ελπίδας»

Οι εργαζόμενοι του κέντρου δίνουν ονόματα στα μικρά ζωάκια για να τα ξεχωρίζουν, αλλά και ως «μια μορφή ελπίδας ότι θα επιβιώσουν», είπε στο αμερικανικό μέσο η Ελίσα Μαντζιόνε.

«Είναι ακριβώς αυτό το όνομα που τους δίνει ζωή· βρίσκονται εδώ για έναν σκοπό, και με στόχο να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον», εξήγησε η Μαντζιόνε.

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, το κέντρο είχε υπό την φροντίδα του περίπου 300 σκαντζόχοιρους και, σύμφωνα με τον Βατσέτα, περίμενε άλλους 100 έως 200 πριν από τον χειμώνα. Περίπου τα δύο τρίτα των ζώων ήταν μωρά. Τα υπόλοιπα ήταν ενήλικα ζώα που ήταν είτε άρρωστα είτε σοβαρά υποσιτισμένα λόγω της μεγάλης έλλειψης εντόμων και άλλων ασπόνδυλων, των οποίων οι πληθυσμοί έχουν πληγεί από την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Η έλλειψη τροφής έχει αναγκάσει τα νυκτόβια αυτά ζώα να αναζητούν τροφή ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας», είπε ο Βατσέτα. «Όσα ζώα φτάνουν σε εμάς τώρα, θα μείνουν μαζί μας μέχρι την άνοιξη, επειδή, προφανώς, οι συνθήκες έξω δεν τους επιτρέπουν να επιβιώσουν».

Οι περισσότεροι σκαντζόχοιροι που φροντίζει το κέντρο εντοπίζονται στην περιοχή, αλλά χάρη στην απήχηση που έχουν τα social media στις ημέρες μας, το «La Ninna», πλέον, περιθάλπτει ζώα από όλη την Ιταλία.

Ο Βατσέτα και η ομάδα του εργάζονται για να δώσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους σκαντζόχοιρους μια ευκαιρία επιβίωσης.

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση των ζώων, τα οποία αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κρίση λόγω της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο ίδιος. «Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, επειδή πρόκειται για σιωπηλούς θανάτους. Τα ζώα αρρωσταίνουν και πεθαίνουν μακριά από τα μάτια μας».