Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με φορτηγό και βυτιοφόρο του Στρατού - Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας που υπέστη κάταγμα στο πόδι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
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- Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.
- Στρατιωτικό βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν σταματημένο σε φανάρι κοντά στα ΤΕΙ της Σίνδου.
- Ο οδηγός του βυτιοφόρου υπέστη κάταγμα στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το Rthess.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στις 9:20, στο ύψος των ΤΕΙ της Σίνδου όπου στρατιωτικό βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν σταματημένο σε φανάρι.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε έναν τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι.
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