Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης κι αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, τόσο στα... ενδοοικογενειακά της κυβέρνησης, όσο και της χώρας γενικότερα.

Αναφορικά με το θέμα που έχει ανακύψει με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Τσάφος, καταρχάς, δεν είχε μετοχές, είχε ομόλογα και όταν έγινε Υφυπουργός Ενέργειας τα ρευστοποίησε, τα πούλησε, τα είπε στην ανακοίνωσή του ο άνθρωπος, ήταν όσο πιο αναλυτικός μπορούσε. Άρα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον κ. Τσάφο».