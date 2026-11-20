Snapshot Ένας 47χρονος οδηγός στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και χωρίς δίπλωμα.

Οι μετρήσεις αλκοόλ έδειξαν πως ο οδηγός είχε σχεδόν τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ από τα επιτρεπόμενα όρια.

Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμούς.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Υπό την επήρεια μέθης και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης φέρεται να οδηγούσε 47χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υπεβλήθη «έδειξαν» 1,06 mg/l και 0,93 mg/l αντίστοιχα.

Από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο 47χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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