Φθιώτιδα: 83χρονος οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην Εθνική Οδό

Snapshot Ένας 83χρονος οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ για αρκετά χιλιόμετρα.

Η επικίνδυνη πορεία του σταμάτησε στα διόδια της Αγίας Τριάδας όπου επιχείρησε επιτόπια αναστροφή.

Η άμεση επέμβαση της Ασφάλειας Λαμίας και της Τροχαίας απέτρεψε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ με 0,58 mg/l και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί σε τακτική δικάσιμο. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο σκόρπισε το βράδυ τη Τρίτης (3/11) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 83χρονος εισήλθε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο από τον παράδρομο στο ύψος των Θερμοπυλών (203ο χλμ.) και, αντί να ακολουθήσει την κανονική πορεία, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κινούμενος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι κλήσεις στο «100» και η επιτόπια αναστροφή στα διόδια

Οδηγοί που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα και είδαν ξαφνικά το όχημα να κατευθύνεται καταπάνω τους, ενημέρωσαν το κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό.

Η επικίνδυνη διαδρομή συνεχίστηκε μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χλμ. του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί, αντιλαμβανόμενος πιθανότατα ότι κινείται ανάποδα, ο ηλικιωμένος επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιτόπια αναστροφή μέσα στο οδόστρωμα.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Λαμίας που βρισκόταν στην περιοχή έδρασε γρήγορα, προλαβαίνοντας να ακινητοποιήσει το όχημα προτού σημειωθεί σύγκρουση, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα και περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Θετικός στο αλκοτέστ - Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα

Στη συνέχεια αστυνομικοί της Τροχαίας διενήργησαν τεστ αλκοολομέτρησης στον οδηγό ο οποίος διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με την ένδειξη να καταγράφει 0,58 mg/l.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το ακινητοποιημένο όχημα φορτώθηκε σε οδική βοήθεια για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Στο σημείο και πλήρωμα της Κεντρικής Οδού για να σημάνουν το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα του ηλικιωμένου.

Με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Την προανάκριση ενήργησε το Β' Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

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