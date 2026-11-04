Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Σοβαρές ζημιές στα αυτοκίνητα

Snapshot Στο τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών ενεπλάκησαν δύο ΙΧ οχήματα, με το ένα να επιχειρεί αναστροφή.

Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Το ατύχημα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα οχήματα και κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Η ακριβής αιτία του ατυχήματος εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, λίγα μέτρα μετά το κτίριο του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε με τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα όχημα φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, τη στιγμή που το δεύτερο κινούνταν ευθεία, με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί το ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

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