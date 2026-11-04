Ζωγράφου: Τρεις τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα

Snapshot Δύο τραυματίες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για χρήση μολότοφ στα επεισόδια.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στο τμήμα Φυσικού μεταξύ φοιτητών και εξελίχθηκε γρήγορα σε βία.

Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε έναν από τους τραυματίες στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Snapshot powered by AI

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της συμπλοκής που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη, με έναν εξ αυτών να φέρει τραύμα στο κάτω άκρο από χτύπημα με τσεκούρι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο τμήμα του Φυσικού, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε συμπλοκή. Σημειώνεται πως εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση Φοιτητών.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Ο ένας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κάτω άκρο από τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα από μολότοφ. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έσπασαν τζάμια στην αίθουσα που γινόταν η Γενική Συνέλευση.

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Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

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«Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν»

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταφέρθηκε στο Newsbomb, περίπου 40-50 άτομα, κρατώντας τσεκούρια και μολότοφ, εισέβαλαν στον χώρο, έσπασαν τα τζάμια και μπήκαν μέσα στην αίθουσα, όπου για περίπου πέντε λεπτά επικράτησαν σκηνές ακραίας βίας. Όπως περιγράφει ο μάρτυρας, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δράστες μπήκαν στον χώρο με πρόθεση να προκαλέσουν ακόμη και θανάσιμους τραυματισμούς.

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