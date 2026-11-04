Ζωγράφου: «Χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ένας συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά», λέει φοιτητής

Snapshot Η συνέλευση αφορούσε την οργάνωση εκπαιδευτικής πορείας και εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Υπήρξαν δύο τραυματίες, ένας από τσεκούρι και ένας από μολότοφ, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενες επιθέσεις και να καλύπτονται πίσω από τον αναρχικό χώρο.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε φασιστική και απορρίπτεται ως μέσο τρομοκράτησης φοιτητών σε συλλογικές διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για την επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη κάνει φοιτητής, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb, περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου στο τμήμα του Φυσικού.

Όπως διευκρίνισε, στον χώρο δεν πραγματοποιούνταν εκδήλωση κάποιας φοιτητικής παράταξης, αλλά συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αυριανή εκπαιδευτική πορεία στα Προπύλαια, καθώς και η διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνέλευση, οι φοιτητές άκουσαν φωνές και θραύση τζαμιών από τον εξωτερικό χώρο. Όταν βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει, αντίκρισαν, όπως υποστήριξε, περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία κρατούσαν σιδερολοστούς και τσεκούρια, ενώ υπήρχε ακόμη και μολότοφ.

«Είχαν έρθει με σκοπό να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές που ήταν μέσα στη συνέλευση και να τη διαλύσουν, χτυπώντας προφανώς όποιον έβρισκαν μπροστά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο φοιτητής δήλωσε ότι γνωρίζει για δύο τραυματισμούς, σημειώνοντας ότι ένας φοιτητής τραυματίστηκε από τσεκούρι και ένας ακόμη από μολότοφ. Όπως διευκρίνισε, δεν είχε στη διάθεσή του περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Σε ερώτηση για την ταυτότητα των ατόμων που πραγματοποίησαν την επίθεση, απάντησε ότι δεν γνωρίζουν σε ποιον χώρο ανήκουν. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιήσει και άλλες επιθέσεις, ενώ αναφέρθηκε στην επίκληση του αναρχικού χώρου ως τρόπου κάλυψης της δράσης τους.

«Ένας συμφοιτητής μας 18 χρονών έπιασε φωτιά»

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, μιλώντας στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα, περιέγραψε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ομάδα περίπου 50 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα, επιτέθηκε στους φοιτητές με στόχο να διαλύσει τη συνέλευση και να τρομοκρατήσει όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχες ομάδες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις και στο παρελθόν σε πανεπιστημιακούς χώρους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρά την επίκληση του αναρχικού χώρου, οι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν φασιστικά χαρακτηριστικά.

«Η επίθεση με τσεκούρια, λοστούς και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους, όπου πραγματοποιούνται μαθήματα, είναι μια φασιστική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τραυματισμούς φοιτητών, σημειώνοντας ότι συμφοιτητές του υπέστησαν κατάγματα και τραύματα στα άκρα από χτυπήματα με τσεκούρια και λοστούς, καθώς και εγκαύματα από τις μολότοφ. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, ένας από τους τραυματίες, ηλικίας μόλις 18 ετών, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Κλείνοντας, συνέδεσε χρονικά την επίθεση με τις επικείμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε μία ημέρα πριν από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά και λίγες ημέρες πριν από τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Όπως υποστήριξε, η χρονική συγκυρία της επίθεσης δεν είναι τυχαία.

Τρεις τραυματίες από τα επεισόδια

Ο απολογισμός της συμπλοκής που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη, είναι τρεις τραυματίες.

Αστυνομία και ΕΚΑΒ στο σημείο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο τμήμα του Φυσικού, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε συμπλοκή. Σημειώνεται πως εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση Φοιτητών.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Ο ένας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κάτω άκρο από τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα από μολότοφ. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έσπασαν τζάμια στην αίθουσα που γινόταν η Γενική Συνέλευση.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Μπουφάν φοιτητή που κάηκε έπειτα από μολότοφ Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

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