Ζωγράφου: Ένταση και συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη - Αναφορές για τραυματίες

Snapshot Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ φοιτητών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στο τμήμα Φυσικού.

Υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι και οι άλλοι δύο ελαφρά εγκαύματα.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Υπάρχουν αναφορές για χρήση μολότοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Τα αίτια του επεισοδίου δεν έχουν διευκρινιστεί και αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ φοιτητών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση μεταξύ φοιτητών κλιμακώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών στο τμήμα του Φυσικού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επεισόδιο και να υπάρξει συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες: ο ένας φέρει τραύμα στο κάτω άκρο από τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο έχουν υποστεί ελαφρά εγκαύματα. Υπάρχουν αναφορές για χρήση μολότοφ. Ένας από τους τραυματίες διακομίζεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.