Snapshot Snapshot powered by AI

Στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, μεταφορών, αγροτικής ανάπτυξης, εθνικής άμυνας, δικαιοσύνης και εργασίας, με αιχμή τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και τον πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, θα εισηγηθούν τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, καθώς και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030.

Στο πεδίο των μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα παρουσιάσει το θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον», ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς θα ενημερώσει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρεμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της δικαιοσύνης. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την προώθηση της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544, που αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων για την παροχή εργασίας στην Ελλάδα κατά το έτος 2027.

Η συνεδρίαση αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με τις αποφάσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν να αφορούν τόσο τον οικονομικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου όσο και κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της δημόσιας πολιτικής.

Διαβάστε επίσης