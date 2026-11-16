Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €7,78 δισ. στο δεκάμηνο

Snapshot Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 7,780 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 4,823 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 120 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 64,411 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,727 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Τα φορολογικά έσοδα, εξαιρουμένων ειδικών ποσών, αυξήθηκαν κατά 1,654 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παρουσίασε έσοδα 3,679 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 374 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προβλεπόμενο στόχο. Snapshot powered by AI

Σε 7,780 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, έναντι στόχου 4,823 δισ. ευρώ. Στο αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 10,248 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο ήταν πλεόνασμα 3,037 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διευκρινίζεται ότι, εξαιρώντας ποσό ύψους 766 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, ποσό 201 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα και ποσό 811 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, «η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 1.044 εκατ. ευρώ».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους». Τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και Οργανισμών Κοινωνικής Αασφάλισης - ΟΚΑ.

Τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 64,411 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,727 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον Ιούνιο ποσού 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,101 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 62,872 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω ποσών, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 62,431 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,654 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,679 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 374 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον Οκτώβριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,601 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 226 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,906 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 227 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 721 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 89 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

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