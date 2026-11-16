Appodixi: Μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής – Πότε θα ενεργοποιηθεί το μέτρο

Snapshot Η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει το μπόνους έως 3.000 ευρώ για επώνυμες καταγγελίες φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi, εφόσον επιβεβαιωθούν παραβάσεις μετά από φορολογικό έλεγχο.

Η προστασία των προσωπικών στοιχείων των καταγγελλόντων είναι κεντρική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του μέτρου, ώστε να αποτραπεί η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους στους ελεγχόμενους.

Το μπόνους υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ, και καταβάλλεται μόνο μετά την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει αυτόματο μηχανισμό πληρωμών για την αποφυγή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων.

Μέσω της εφαρμογής Appodixi έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 225.000 καταγγελίες, με το μέτρο να εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Snapshot powered by AI

Έως και 3.000 ευρώ θα μπορούν να κερδίζουν οι πολίτες που καταγγέλλουν επώνυμα περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί, έπειτα από περίπου τρία χρόνια καθυστερήσεων, την ενεργοποίηση του μέτρου της χρηματικής επιβράβευσης.

Το μπόνους, που ξεκινά από τα 100 ευρώ, θα χορηγείται εφόσον οι καταγγελίες οδηγήσουν σε φορολογικό έλεγχο και επιβεβαιωθεί η τέλεση συγκεκριμένων παραβάσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε καθυστερήσει εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών, με κυριότερη την ανάγκη πλήρους διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων των καταγγελλόντων έναντι των επιχειρήσεων που ελέγχονται. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει πλέον να διαμορφώσει ένα ασφαλές πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει την ταυτότητα των πολιτών όχι μόνο κατά τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και σε κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Όπως εξηγούν πηγές της ΑΑΔΕ στην ΕΡΤ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διασφάλιση ότι τα προσωπικά στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα φτάνουν ποτέ στα χέρια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι απόλυτη, τόσο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου όσο και σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ακολουθήσει.

«Δεν μπορεί να ζητείται από έναν πολίτη να καταγγείλει επώνυμα μια φορολογική παράβαση χωρίς να υπάρχει πλήρης εγγύηση ότι η ταυτότητά του δεν θα αποκαλυφθεί στον ελεγχόμενο», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η ενεργοποίηση του οικονομικού κινήτρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης, με χαρακτηριστικότερη υπόθεση την πρόσφατη αποκάλυψη του μεγάλου κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη.

Αυτόματες πληρωμές

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης, καθώς η αμοιβή συνδέεται άμεσα με την επιβολή προστίμου, μετά τη διαπίστωση συγκεκριμένης φορολογικής παράβασης.

Ζητούμενο είναι να αποφευχθούν πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της εφαρμογής Appodixi οι πολίτες μπορούν να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR της απόδειξης και να ελέγχουν τα στοιχεία της. Εφόσον διαπιστώσουν ασυμφωνία ή έχουν ενδείξεις παρατυπίας, μπορούν να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Μια απόδειξη που δεν διαβιβάστηκε, ένα POS που εμφανίζεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής ή ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR αποτελούν ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω του Appodixi έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους

Το οικονομικό κίνητρο, που ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 3.000 ευρώ, προβλέπεται για τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω του Appodixi, εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας του μέτρου:

Η αμοιβή ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για απόδειξη αξίας 40 ευρώ το μπόνους ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για απόδειξη αξίας 300 ευρώ φτάνει τα 3.000 ευρώ. Εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία. Η χρηματική επιβράβευση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή της αμοιβής δεν γίνεται αυτόματα με την υποβολή της καταγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαπιστωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση, την παραποίηση ή την επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο.

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